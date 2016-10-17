احداث بیمارستان ۵۰۰ تختخوابی سبزوار در انتظار تامین اعتبار است

حسن شاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نقشه شهر سبزوار در گذشته بهگونهای طراحی شده که تعدادی از ساختمانهای اداری که با مراجعات مردمی بسیاری روبرو است در مرکز شهر جانمایی شود.
وی افزود: توسعه زندگی شهری و وجود تعداد بسیار زیاد وسایل نقلیه جوابگوی عرض کم معابر نیست و همین امر سبب شده تا مشکلات ترافیکی بویژه در مرکز شهر نسبت به گذشته چندین برابر شود.
معاون عمرانی فرمانداری سبزوار عنوان کرد: در راستای تسریع مراجعات مردمی و کاهش بار ترافیکی طرح جابهجایی ساختمانهای دولتی از چند سال گذشته مطرح و جانمایی زمین انجام شده است تعدادی از ادارات از جمله دادگستری و دانشگاه علوم پزشکی که از شلوغترین نهادها هستند ساختمانهای آنها تکمیل و منتقل شده است.
وی اضافه کرد: بحث ساخت ساختمانهای دیگر دستگاهها نیز در دستور کار قرار گرفته است و به لحاظ اینکه درصد قابل توجهی از اعتبارات دستگاهها صرف تکمیل پروژههای نیمه تمام و هزینههای جاری میشود، تکمیل ساختمانهای جدید روند کندی را در پیش دارد که در صورت تخصیص صددرصدی اعتبارات عمرانی این امر نیز محقق میشود.
شاد در ادامه در مورد عملیات عمرانی بیمارستان ۵۰۰ تختخوابی که از مصوبات امسال سفر وزیر بهداشت به این شهرستان بود، گفت: تاکنون جلسات متعددی برای بحث جانمایی و تامین زمین این بیمارستان برگزار شده که هر یک از دستگاههای متولی نظرات خود را اعلام کردهاند.
وی بیان کرد: فرآیند کار توسط دانشگاه در حال پیگیری است و علوم پزشکی درخواست ۱۵ هکتار زمین از اراضی ملی شرق پردیس دانشگاه را برای ساخت این بیمارستان پیشنهاد داده است و اینکه چه مقدار زمین برای این پروژه نهایی شود هنوز مشخص نیست.
معاون عمرانی فرمانداری سبزوار در مورد این موضوع که طبق آزمایشات ژئوموفولوژی، خاک زمینهای شمال سبزوار گسلخیز است و مکان مناسبی برای اجرای عملیات عمرانی نیست، ابراز کرد: در اجرای تعیین زمین فاکتورهایی چون راه دسترسی، نزدیکی به مجموعه سایت آموزشی، امکانات زیر ساختی و ملک دولتی مطرح است و به لحاظ اینکه اکثر اراضی ملی در شمال شهر است این مکان برای ساخت مرکز درمانی پیشبینی شده است .
وی گفت: این مرکز درمانی در دو طبقه با مشارکت بخش خصوصی ساخته میشود و اعتبارات آن در مسیر قانونی در حال پیگیری است که با تامین اعتبار روند اجرائی آن آغاز میشود.
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