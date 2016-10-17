به گزارش خبرگزاری مهر، سوت آغاز سی‌امین دوره لیگ برتر والیبال ایران در حالی از روز چهارشنبه به صدا در می‌آید که در این دوره از رقابت‌ها ۱۲ تیم به مصاف هم خواهند رفت. بدین تریب تیمهای بانک سرمایه، پیکان تهران، شهرداری تبریز، شهرداری ارومیه، سازمان عمران شهرداری ساری، هاوش گنبد، کاله مازندران، پارسه تهران، سایپا، صالحین ورامین، آرمان ورزش اردکان و شهرداری اراک در صورت تسویه حساب نهایی باشگاه‌ها و صدور آی دی کارت بازیکنان و کادر فنی در برابر یکدیگر صف آرایی خواهند کرد.

طبق برنامه اعلام شده هفته نخست، تیم های پیکان تهران و شهرداری ارومیه از ساعت ۱۵:۳۰ روز چهارشنبه و در نخستین دیدار این هفته در خانه والیبال تهران به مصاف یکدیگر می‌روند.

تیم پیکان با ۱۲ دوره قهرمانی، پرافتخارترین تیم حاضر در لیگ برتر والیبال ایران است که چهار عنوان نایب قهرمانی و سه مدال برنز نیز در کارنامه خود دارد.

در سوی دیگر میدان، تیم شهرداری ارومیه در حالی در نخستین دیدار به مصاف پیکان می رود که تاکنون دو عنوان نایب قهرمانی و هفت عنوان سومی لیگ برتر را به دست آورده است. یکی از ویژگی های این مسابقه حضور سعید معروف کاپیتان تیم ملی و کاپیتان سابق تیم شهرداری ارومیه در ترکیب تیم پیکان است.

چهار دیدار دیگر هفته نخست لیگ برتر والیبال نیز در ساعت ۱۷ به صورت همزمان در شهرهای اراک، آمل، ورامین و اردکان آغاز می شود که در اراک تیم شهرداری این شهر در نخستین تجربه حضورش در لیگ برتر به مصاف نارنجی پوشان سایپا می رود. سایپا هم امسال با هدایت مسعود آرمات در لیگ برتر شرکت می کند و تدارک وسیعی از جمله اردوی برون مرزی بلغارستان انجام داده است.

تیم صالحین ورامین نیز در نخستین مصاف خود در سالن شهید گل عباسی میزبان تیم پارسه تهران است. پارسه نیز امسال باید نخستین حضور خود را با هدایت فرهاد نفرزاده در لیگ تجربه کند. این تیم در مسابقات نظامیان جهان نیز قهرمان شده و از بازیکنان جوان و با انگیزه ای در لیگ برتر امسال بهره می برد.

شاگردان بهروز عطایی در تیم کاله مازندران نیز در هفته نخست باید در سالن پیامبر اعظم (ص) به مصاف سازمان عمران شهرداری ساری بروند. دیداری که شهرآورد استان مازندران لقب گرفته و نماینده ساری در نخستین حضورش در لیگ برتر، کار سختی را برابر کاله پیش رو خواهد داشت.

در دیگر مسابقه هفته نخست و در شهر اردکان، تیم آرمان ورزش این شهر به مصاف هاوش گنبد می رود که این دو تیم از نظر فنی شرایط برابری دارند و رقابت نزدیکی را با هم خواهند داشت.

در آخرین دیدار هفته نخست نیز تیم بانک سرمایه به عنوان مدافع عنوان قهرمانی لیگ برتر در خانه والیبال تهران میزبان شهرداری تبریز است. مطمئنا مصطفی کارخانه در این مسابقه که از ساعت ۱۷:۳۰ برگزار می شود، تیمی کاملا مدعی و آماده را برای دفاع از عنوان قهرمانی خود روانه میدان خواهد کرد.

برنامه کامل هفته نخست لیگ برتر والیبال به شرح زیر است:

پیکان تهران - شهرداری ارومیه (ساعت ۱۵:۳۰ خانه والیبال تهران)

بانک سرمایه - شهرداری تبریز(ساعت ۱۷:۳۰ خانه والیبال تهران)

شهرداری اراک - سایپا تهران (ساعت ۱۷ سالن ثامنی اراک)

کاله مازندران - سازمان عمران شهرداری ساری( ساعت ۱۷ سالن پیامبراعظم(ص) آمل)

متین صالحین ورامین - پارسه تهران (ساعت ۱۷ سالن شهید گل عباسی ورامین)

آرمان ورزشی اردکان - هاوش گنبد (ساعت ۱۷ سالن آیت الله خاتمی اردکان)