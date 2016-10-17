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۲۶ مهر ۱۳۹۵، ۱۲:۵۲

در نشست امروز؛

وزرای خارجه اتحادیه اروپا اوضاع سوریه را بررسی می‌کنند

وزرای خارجه اتحادیه اروپا اوضاع سوریه را بررسی می‌کنند

وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در نشست امروز خود در لوکزامبورگ درباره آخرین تحولات سوریه بحث و گفتگو می کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، وزرای امورخارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا امروز در لوکزامبورگ گرد هم می آیند و آخرین تحولات سوریه را مورد بررسی قرار می دهند. 

بر اساس اعلام اتحادیه اروپا قرار است وزرای امورخارجه درباره راههای تحقق آتش بس دائم و ارسال کمک های بشردوستانه به سوریه تبادل نظر کنند.

این در حالی است که وزرای امورخارجه اتحادیه اروپا مدعی هستند که حمایت های بی چون و چرای روسیه از «بشار اسد» رئیس جمهوری سوریه به نوعی مانع از رسیدن کمک های بشردوستانه به این کشور و به خصوص شهر حلب است. 

اتحادیه اروپا در نظر دارد با اعمال تشدید و افزایش تحریم های خود علیه روسیه این کشور را وادار به توقف حمایت از اسد کند.

از دیگر موضوعاتی که در نشست امروز لوکزامبورگ به آن پرداخته می شود، موضوع مهاجرت های غیرقانونی به اروپا است.

کد مطلب 3797914
شقایق لامع زاده

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