پوردستان: دشمن نقاب از چهره برداشته و به صورت آشکار وارد عمل شده

به گزارش خبرگزاری مهر، همایش سالانه مهماتی نیروی زمینی ارتش با حضور امیر سرتیپ احمد رضا پوردستان، فرمانده مهمات نزاجا، فرماندهان آمادگاه های مهماتی نیروی زمینی، فرماندهان، مسئولین و کارکنان یکان های تابعه منطقه جنوب غرب کشور در آمادگاه مهماتی دو کوهه برگزار شد.

امیر سرتیپ پوردستان در جمع کارکنان آمادگاه گفت: امروز یکی از مولفه های مهم در ارتش حفظ امادگی رزمی است؛ تا جاییکه می توانید در حوزه دفاعی تلاش کنید و فرماندهان نیز باید تجارب خدمتی خود را به جوانان انتقال دهند. دشمن با هدف وارد منطقه شده است و مهمترین اهدافش نیز ایجاد رخنه در بین مردم ما است. ما باید به عنوان سربازان نیروهای مسلح با آمادگی کامل در مقابل هر نوع تهدیدی ایستادگی کنیم. دشمن نقاب از چهره برداشته و به صورت آشکار وارد عمل شده است.

‌فرمانده نیروی زمینی ارتش جایگاه آمادگاه را بسیار با ارزش خواند و افزود: مهمات بعد از نیروی انسانی در هر شرایطی از اهمیت خاص برخوردار است و باید در این امر تلاش زیادی کنیم.

در این مراسم امیر سرتیپ احمدرضا پوردستان ضمن بازدید از برخی از طرح های در دست اقدام، ‌ طرح های عمرانی و واحدهای مسکونی کوی سازمانی شهید داراب محمدی آمادگاه را افتتاح کرد.