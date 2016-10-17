انجام بیش از ۱۲۰ طرح پژوهشی توسط جهاد دانشگاهی لرستان

علی نادر دهقانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اقدامات پژوهشی جهاد دانشگاهی لرستان اظهار داشت: در مجموع این نهاد طی سالهای اخیر بیش از ۱۲۰ طرح پژوهشی، علمی و ترویجی را انجام داده است.

وی همچنین از راه اندازی سامانه پیش نشانگر زلزله بر اساس سنجنده های الکترومغناطیسی توسط جهاد دانشگاه لرستان خبر داد و گفت: همچنین راه اندازی سامانه دفاتر پیشخوان دولت، انجام پنج طرح پژوهشی فناورانه، انجام شش طرح پژوهشی کاربردی و ... از دیگر اقدامات صورت گرفته توسط جهاد دانشگاهی بوده است.

رئیس جهاد دانشگاهی لرستان همچنین از چاپ دو عنوان کتاب در زمینه های گیاهان داوریی و علوم کامپیوتری توسط این نهاد در استان خبر داد.

دهقانی تصریح کرد: ارائه بیش از ۱۰۰ مقاله علمی و پژوهشی در ژورنال ها و مجلات معتبر علمی و داخلی از دیگر اقدامات جهاد دانشگاهی لرستان بوده است.