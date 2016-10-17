به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کمره‌ای در مراسم گرامیداشت هفته پیوند اولیا و مربیان که در تالار فرهنگ برگزار شد، گفت: خانواده نقش پراهمیتی در نظام تربیت رسمی و غیررسمی دارد.

وی افزود: کودکان در خانواده تربیت می شوند و خانواده پایه‌گذار سعادت و رشد اجتماعی است که باید از این ظرفیت بسیار ارزشمند استفاده شود.

مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران بیان کرد: مدرسه امتداد نقش تربیتی خانواده است و هیچ جایگزینی برای خانواده وجود ندارد، در برخی موارد وقتی صحبت از نقش تربیتی نظام رسمی می شود برخی ها باور دارند که خانواده دیگر نقشی ندارد در صورتی که تداوم نقش تربیتی در مدرسه انجام می گیرد.

کمره‌ای بیان کرد: پیش‌نیاز مشارکت خانواده ها اعتماد است، اگر خانواده ها با اعتماد راسخ مشارکت داشته باشند کنترل سلطه مدرسه و سیستم تربیت رسمی آنقدر قوی نخواهد بود و مدرسه با انتظارات جامعه عمل می کند.

وی با اشاره به نقش مهم مشارکتی خانواده ها در نظام تربیت رسمی گفت: با مشارکت خانواده نظام رسمی خود را یکه تاز تلقی نمی کند.

مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران با بیان اینکه مشارکت خانواده‌ها باید عمیق و باورمند باشد گفت: باید از مشارکت سطحی نگری بپرهیزیم باور به عدم مشارکت خانواده ها موجب می شود تا فرصت جریان سازی تربیت میان خانواده و مدرسه را از دست بدهیم.