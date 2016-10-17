ترویج موسیقی‌ مبتذل در مراسم عزاداری از اقدامات دشمن است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا نقدی ظهر دوشنبه در یادواره ملی شهید اعلمی و ۱۸۴ شهید ورزشکار استان اردبیل تصریح کرد: شهدایی همچون اعلمی به جای اینکه به سکوی بالاتر در رقابت‌های ورزشی بیندیشند دغدغه‌شان حضور در میدان‌های مبارزه بود.

وی با اشاره به وصیت‌نامه شهید در خصوص ضرورت صدور ارزش‌های انقلاب به واسطه رقابت‌های ورزشی افزود: همین تفکر درس گرفته از مکتب سیدالشهدا است و این تفکر دشمن را به وحشت انداخته است.

رئیس سازمان بسیج مستضعفان با بیان اینکه امروز دشمن برای مبارزه با این مکتب با عاشورا و عزاداری‌ها مبارزه می‌کند، اضافه کرد: هر چند پیوند ملت ایران با این مکتب گسستنی نیست اما دشمن برای بر هم زدن مراسم دینی برنامه‌ریزی می‌کند.

نقدی اقداماتی از جمله ترویج موسیقی‌های مبتذل در مراسمات عزاداری، ترویج خرافات و راه‌اندازی هیئت‌هایی که به عزاداری‌های انحرافی می‌پردازند را اقدامات دشمن خواند و گفت: حتی کار دشمن به جایی رسیده که عزاداری‌ها را به خاک و خون می‌کشند.

وی به برخی اقدامات توطئه انگیز دشمن اشاره کرد و افزود: به عنوان مثال تغییر تقویم‌های ورزشی و برگزاری بازی‌ها و رقابت‌ها در این ایام مصداق این اقدامات است.

رئیس سازمان بسیج مستضعفان با بیان اینکه روزی عشق به حسین (ع) جهان را از گزند استکبار آزاد خواهد کرد، ادامه داد: روزی محبت به اهل‌بیت دنیا را عوض خواهد کرد.

نقدی با اشاره به اقدامات ددمنشانه و دشمنانه آمریکا ادامه داد: در حالی که در خود این کشور انتخابات محدود به انتخاب دو فردی است که هر دو فاسد هستند، این کشور دم از آزادی می‌زند و می‌خواهد مدیریت جهان را به دست بگیرد.

ملت ایران مکتب ولایت را برای پیروی از آمریکا کنار نخواهد گذاشت

وی با بیان اینکه هیچگاه ملت ایران مکتب ولایت را برای پیروی از آمریکا کنار نخواهد گذاشت، اضافه کرد: همچون شهدا که قهرمانانه در مقابل دشمن ایستاندند و تسلیم نشده و سازش نکردند، امروز ملت ایران تن به مکتب تسلیم و سازش و حقارت نخواهد داد.

رئیس سازمان بسیج مستضعفان با تأکید به اینکه پیروی از آمریکا پیروی از کفر و طاغوت است، متذکر شد: درسی که شهدا به ما آموختند ایستادگی در مقابل کفر و طاغوت بود.

نقدی با تأکید به اینکه برگزاری یادواره‌های شهدا به منزله برگزاری مجلس ختم نیست و باید از شهدا در این مجالس آموخت، تصریح کرد: شهیدی همچون اسماعیل اعلمی هم در میدان جهاد اکبر و هم در میدان جهاد اصغر سربلند و مایه افتخار ملت ایران است.

وی ایستادگی در مقابل دشمن و شرارت‌های شرق و غرب و تجاوزها را مصداق جهاد اصغر دانست و تأکید کرد: در عین حال جهاد اکبر، جهاد مبارزه با نفس است و شهدایی چون اعلمی در چنین جهادی سربلند بودند.

رئیس سازمان بسیج مستضعفان مواجهه با جبهه کفر را درسی دانست که شهدایی همچون اعلمی به ما آموختند و ادامه داد: عظمت روحی شهدا قابل ستایش است و قهرمانی واقعی اعلمی در جهاد اکبر نمود پیدا می‌کند.

وی مبارزه با نفس را همان مکتبی دانست که پوریای ولی نیز به آن متوسل شده بود و افزود: این مکتب عاشورایی است که اعلمی‌ها را به میدان نبرد می‌کشاند و امروز دشمن از یاد گرفتن از این مکتب می‌ترسد.