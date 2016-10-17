ادارات سمنان به سامانه برق پدافند غیرعامل مجهز می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس دانایی پیش از ظهر دوشنبه در نشست هماهنگی برنامه‌های هفته پدافند غیرعامل سمنان به میزبانی فرمانداری با بیان اینکه امروز پدافند غیرعامل نقش پررنگی در جامعه دارد، ابراز داشت: اگر ما پدافند را از ادارات و مراکز تجمع آغاز نکنیم در مقابل حملات سخت افزاری و نرم افزاری دشمنان بی دفاع خواهیم بود.

وی افزود: طرح اظطرار استقرار سامانه تولید برق در زمان خاموشی یکی از دستورالعمل‌های این حوزه است که از سوی استانداری به ادارات ابلاغ و پیگیری می شود لذا با وجود کمبود اعتبارات از ادارات می خواهیم تا آنرا جدی بگیرند.

فرماندار سمنان با بیان اینکه ایمن‌سازی حریم منازل و ابنیه دولتی و غیر دولتی در زمره دیگر ضروریات پدافند غیرعامل است، گفت: یکی دیگر از رسالت‌های پدافند غیرعامل رعایت حریم ساخت و ساز منازل با دستگاه‌های دولتی است که با وجود کمبود اعتبارات باید به آن نگاه ویژه داشت.

دانایی با بیان اینکه همه مردم باید از اهمیت راهبردهای پدافند غیرعامل اطلاع کافی داشته باشند، ابراز داشت: آگاهی مردم در هنگام بروز حادثه نخستین لایه محافظتی و یا امدادی را در شهرها ایجاد می کند که در مواقع اظطرار می تواند مفید باشد لذا اعضای شورای اداری و پدافند غیرعامل در کنار رسانه‌ها، روحانیان، فضای مجازی، دستگاه های فرهنگی و ... می بایست نسبت به اطلاع رسانی همگانی آن اقدام کنند.

وی افزود: دوم آبانماه نخستین روز از هفته پدافند غیرعامل است لذا این زمان بهترین فرصت برای ترویج فرهنگ خود مراقبتی در مدارس، دانشگاه ها، اماکن دولتی و عمومی و ... است که باید از آن بهره‌مند شد.