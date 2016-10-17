نیروی زمینی ارتش با ۱۸رشته ورزشی درلیگ های قهرمانی کشور حضور دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرتیپ احمدرضا پوردستان فرمانده نیروی زمینی ارتش به مناسبت روز تربیت بدنی و ورزش گفت: نیروی زمینی ارتش توانسته است با حضور در ۱۸ رشته ورزشی در لیگ های قهرمانی کشور سهم خود را به ورزش ملی و قهرمانی ادا کند.

فرمانده نیروی زمینی ادامه داد: ورزش یکی از محورهای اصلی فعالیت های نیروی زمینی ارتش است. ورزش بحث محوری درآموزش نیروی زمینی است. به این منظور ما هر هفته ۳روز ورزش صبحگاهی در کلیه پادگان های نیروی زمینی داریم و هدف ما از ورزش در نیروی زمینی نشان دادن قله های قهرمانی به جوانان به ویژه سربازان است.

وی از ورزش به عنوان خمیر مایه اصلی نیروی انسانی هر سازمانی یاد کرد و افزود: بدون شک ورزش چیزی است که سرمایه عظیم سلامت جسمانی و روانی را با کمترین هزینه تضمین می کند.

امیر پوردستان در ادامه سخنان خود ورزش را نه یک وسیله بلکه یک هدف دانست و گفت: ورزش به عنوان یک نیاز اساسی زندگی است و باید به ورزش به صورت ویژه پرداخته شود و همگان نسبت به ورزش اهتمام خاص داشته باشند.

فرمانده نیروی زمینی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص احداث ده ها سالن ورزشی و سرپوشیده در پادگان ها گفت: فضایی متناسب با ورزش در پادگان ها ایجاد شده که علاوه بر سربازان خانواده های کارکنان نیروی زمینی از امکانات ورزشی موجود استفاده کنند.

وی در پایان عنوان کرد: بسیاری از استعداد های سربازان در پادگان ها کشف شده است و بسیاری از ورزشکاران قهرمان عضو تیم نیروی زمینی ارتش هستند.