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۲۶ مهر ۱۳۹۵، ۱۲:۴۸

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان همدان خبر داد:

حضور همدان در نمایشگاه بین‌المللی محیط‌زیست

حضور همدان در نمایشگاه بین‌المللی محیط‌زیست

همدان- مدیرکل حفاظت محیط زیست استان همدان از حضور همدان در نمایشگاه بین المللی محیط زیست خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا محمدی صبح دوشنبه در جلسه ستاد برگزاری نمایشگاه در اداره کل حفاظت محیط زیست استان همدان عنوان کرد: شانزدهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست ۶ تا ۹ اسفند ماه در محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران برگزار می شود و استان همدان در این نمایشگاه حضور پر رنگ خواهد داشت.

محمدی از واحدهای صنعتی و خدماتی، شرکت های دانش بنیان و دستگاه های اجرایی مرتبط با حوزه محیط زیست استان همدان خواست تا به اتفاق اداره کل حفاظت محیط زیست استان همدان در نمایشگاه غرفه دایر کنند.

وی گفت: برنامه ریزی برای جلب مشارکت مشاغل سبز برای حضور فعال در نمایشگاه، استفاده از المان های محیط زیستی، توجه به مدیریت سبز و دعوت از مسئولان و گروه های موثر استان برای بازدید از نمایشگاه و غرفه های استان همدان در دستور کار قرار گرفته است.

وی عنوان کرد: نمایشگاه محیط زیست بزرگترین رویداد در عرصه تولید و عرضه محصولات و خدمات مرتبط با محیط زیست کشور است که فرصتی بی بدیل برای تبادل نظر و مذاکره در اختیار شرکت کنندگان قرار می دهد.

 در این جلسه ستاد برگزاری نمایشگاه در اداره کل حفاظت محیط زیست استان همدان تشکیل شد.

کد مطلب 3797932

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