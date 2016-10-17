به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا محمدی صبح دوشنبه در جلسه ستاد برگزاری نمایشگاه در اداره کل حفاظت محیط زیست استان همدان عنوان کرد: شانزدهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست ۶ تا ۹ اسفند ماه در محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران برگزار می شود و استان همدان در این نمایشگاه حضور پر رنگ خواهد داشت.

محمدی از واحدهای صنعتی و خدماتی، شرکت های دانش بنیان و دستگاه های اجرایی مرتبط با حوزه محیط زیست استان همدان خواست تا به اتفاق اداره کل حفاظت محیط زیست استان همدان در نمایشگاه غرفه دایر کنند.

وی گفت: برنامه ریزی برای جلب مشارکت مشاغل سبز برای حضور فعال در نمایشگاه، استفاده از المان های محیط زیستی، توجه به مدیریت سبز و دعوت از مسئولان و گروه های موثر استان برای بازدید از نمایشگاه و غرفه های استان همدان در دستور کار قرار گرفته است.

وی عنوان کرد: نمایشگاه محیط زیست بزرگترین رویداد در عرصه تولید و عرضه محصولات و خدمات مرتبط با محیط زیست کشور است که فرصتی بی بدیل برای تبادل نظر و مذاکره در اختیار شرکت کنندگان قرار می دهد.

در این جلسه ستاد برگزاری نمایشگاه در اداره کل حفاظت محیط زیست استان همدان تشکیل شد.