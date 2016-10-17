  1. استانها
  2. مرکزی
۲۶ مهر ۱۳۹۵، ۱۴:۵۵

نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس:

تداوم سرمایه‌گذاری‌ و اجرای تعهدات سرمایه‌گذار باید ارزیابی شود

تداوم سرمایه‌گذاری‌ و اجرای تعهدات سرمایه‌گذار باید ارزیابی شود

اراک-نماینده مردم ساوه و زرندیه درمجلس گفت: فراهم سازی شرایط حضور سرمایه گذاران خارجی در استان یک ضرورت است اما در کنار آن مساله تامین زیرساخت و تداوم این سرمایه گذاری ها هم باید مدنظر باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا منصوری پیش از ظهر دوشنبه در نشست مرکز خدمات سرمایه گذاری استان با موضوع سرمایه گذاری شرکت رنو فرانسه در استان مرکزی اظهار داشت: با توجه به اینکه استان صنعتی مرکزی از ظرفیت صنایع سنگین و مادر و همچنین صنایع متعدد متوسط و کوچک برخوردار است، بستر سرمایه گذاری در این استان فراهم است.

وی افزود: یکی از نقاط مستعد سرمایه گذاری در این استان شهرستان ساوه است که با تهران و فرودگاه بین المللی فاصله کمی دارد و این یک نکته مثبت است و از سوی دیگر مساله احداث متروی این شهر به تهران هم مطرح است که در صورت تحقق آن، فاصله زمانی کم و رفت و آمد به پایتخت بسیار تسهیل خواهد شد.

نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس بیان کرد: در حال حاضر بزرگترین شهر صنعتی کشور در شهرستان ساوه قرار دارد و از سوی دیگر با وجود ۲۴ دانشگاه، ظرفیت دانشگاهی این شهرستان در حوزه رشته های صنعتی و فنی خوب است.

منصوری خاطرنشان ساخت: همچنین ساوه در مسیر شاهراهی جنوب به شمال و شرق به غرب کشور بوده و در مسیر اتصال نقاط مختلف قرار دارد ودر مسیر گسترش فعالیت های صنعتی و سرمایه گذاری، از ظرفیت نیروی انسانی لازم نیز برخوردار است.

وی ادامه داد: مدیران استان در حال حاضر حامی صنعت و سرمایه گذاری هستند و امیدواریم این حمایت و پشتیبانی ادامه یابد تا استان به جایگاه واقعی خود در این حوزه برسد.

نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس تصریح کرد: جذب سرمایه گذاری خارجی و داخلی در استان در حال حاضر یک ضرورت است اما باید سرمایه گذاری ها تداوم و استمرار داشته باشد و سرمایه گذار نسبت به تعهدات خود مسئولیت پذیری داشته باشد.

منصوری تاکید کرد: تامین زیرساخت های سرمایه گذاری و تولید از جمله برق رسانی، آب رسانی و... نیز باید مدنظر قرار گیرد تا با شروع خط تولید، شرایط تولید بالا و درآمدزایی فراهم شود.

وی افزود: به عنوان نماینده مجلس استان و عضو کمیسیون صنایع و معادن در راستای جذب سرمایه گذاری خارجی در استان و رفع موانع موجود آن از هیچ تلاشی فروگذار نخواهم کرد و مسائل این حوزه را در کمیسیون مرتبط در مجلس پیگیری می کنم.

کد مطلب 3797935

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها