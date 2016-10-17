به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا منصوری پیش از ظهر دوشنبه در نشست مرکز خدمات سرمایه گذاری استان با موضوع سرمایه گذاری شرکت رنو فرانسه در استان مرکزی اظهار داشت: با توجه به اینکه استان صنعتی مرکزی از ظرفیت صنایع سنگین و مادر و همچنین صنایع متعدد متوسط و کوچک برخوردار است، بستر سرمایه گذاری در این استان فراهم است.

وی افزود: یکی از نقاط مستعد سرمایه گذاری در این استان شهرستان ساوه است که با تهران و فرودگاه بین المللی فاصله کمی دارد و این یک نکته مثبت است و از سوی دیگر مساله احداث متروی این شهر به تهران هم مطرح است که در صورت تحقق آن، فاصله زمانی کم و رفت و آمد به پایتخت بسیار تسهیل خواهد شد.

نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس بیان کرد: در حال حاضر بزرگترین شهر صنعتی کشور در شهرستان ساوه قرار دارد و از سوی دیگر با وجود ۲۴ دانشگاه، ظرفیت دانشگاهی این شهرستان در حوزه رشته های صنعتی و فنی خوب است.

منصوری خاطرنشان ساخت: همچنین ساوه در مسیر شاهراهی جنوب به شمال و شرق به غرب کشور بوده و در مسیر اتصال نقاط مختلف قرار دارد ودر مسیر گسترش فعالیت های صنعتی و سرمایه گذاری، از ظرفیت نیروی انسانی لازم نیز برخوردار است.

وی ادامه داد: مدیران استان در حال حاضر حامی صنعت و سرمایه گذاری هستند و امیدواریم این حمایت و پشتیبانی ادامه یابد تا استان به جایگاه واقعی خود در این حوزه برسد.

نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس تصریح کرد: جذب سرمایه گذاری خارجی و داخلی در استان در حال حاضر یک ضرورت است اما باید سرمایه گذاری ها تداوم و استمرار داشته باشد و سرمایه گذار نسبت به تعهدات خود مسئولیت پذیری داشته باشد.

منصوری تاکید کرد: تامین زیرساخت های سرمایه گذاری و تولید از جمله برق رسانی، آب رسانی و... نیز باید مدنظر قرار گیرد تا با شروع خط تولید، شرایط تولید بالا و درآمدزایی فراهم شود.

وی افزود: به عنوان نماینده مجلس استان و عضو کمیسیون صنایع و معادن در راستای جذب سرمایه گذاری خارجی در استان و رفع موانع موجود آن از هیچ تلاشی فروگذار نخواهم کرد و مسائل این حوزه را در کمیسیون مرتبط در مجلس پیگیری می کنم.