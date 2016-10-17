به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی استاندارد استان همدان، محمد مددی اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۵ کد شناسایی برای واحد تولیدی طلا در همدان صادر شده که با این تعداد در حال حاضر ۴۶ واحد تولیدی طلا در همدان کد شناسایی دارند.

وی در خصوص صدور کدهای شناسایی واحدهای تولیدکننده طلا در همدان، گفت: کد شناسایی برای فعالان این عرصه طی بازرسی‌های انجام شده شامل بازرسی اولیه و ثانویه صادر شده است.

مدیرکل استاندارد استان همدان گفت: از بین ۴۶ واحد تولیدی دارای کد شناسایی، کد شناسایی ۱۰ واحد به خاطر تعطیلی واحد مربوطه تعلیق و در این راستا اطلاع‌رسانی لازم نیز صورت گرفته است.

وی فلزات گرانبها را مشمول استانداردهای اجباری در حوزه تولید، تمرکز، توزیع و فروش دانست و گفت: اداره استاندارد کد شناسایی را با هدف ایجاد قابلیت شناسایی تولیدکنندگان طلا و جواهر ارائه می‌کند.

مددی با بیان اینکه برای تولیدات طلا در هر استان یک کد مخصوص تعریف‌ شده که کد «H» برای تولیدات طلای همدان تعریف‌ شده است؛ اظهار داشت: تولیدکنندگان موظف به درج آن بر روی مصنوعات و قطعات طلا هستند.

وی با بیان اینکه واحدهای توزیعی طلا نباید نسبت به خرید و عرضه محصولات بدون کد شناسایی اقدام کنند، عیارهای رسمی تعریف‌ شده برای طلا را ۷۵۰، ۸۳۳ و ۹۱۶ دانست.