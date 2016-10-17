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۲۶ مهر ۱۳۹۵، ۱۲:۴۱

مسئول (اچ اس یی) مجتمع پتروشیمی بندرامام:

آتش سوزی در انبار ضایعات پتروشیمی امام/ حادثه جزئی است

آتش سوزی در انبار ضایعات پتروشیمی امام/ حادثه جزئی است

اهواز - مسئول مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست (اچ اس یی) مجتمع پتروشیمی بندر امام خمینی با اشاره به وقوع آتش سوزی در انبار ضایعات مجتمع، گفت: این حادثه خارج از مجتمع رخ داده است.

محمدعلی خادمیان در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: آتش سوزی صورت گرفته در این پتروشیمی خوشبختانه در خارج از این مجتمع بوده و بسیار جزئی است.

وی افزود: آتش سوزی در یک انبار ضایعات چوب و خارج از محوطه مجتمع صورت گرفته است و هم اکنون آتش نشانان در حال خاموش کردن آن است و به زودی به صورت کامل مهار می شود.

خادمیان تاکید کرد: این آتش سوزی به دنبال برخی فعالیت های جوشکاری صورت گرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، پتروشیمی بندرامام یکی از مجتمع‌های پتروشیمی واقع در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی است؛ محصولات تولیدی این مجتمع شامل اتان، پروپان، بوتان، پنتان، اتیلن، بنزین پیرولیز، نفت کوره، بنزن، زایلن‌ها، رافینت، آروماتیک‌های سنگین و پارازایلین بوده و با داشتن ظرفیت بالای تولید، نخستین تولیدکننده محصولات پتروشیمی ایران است.

کد مطلب 3797939

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