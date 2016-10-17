آشفتگی در وظایف حقیقی انجمن اولیا و مربیان

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر احمدی مشاور وزیر در انجمن اولیا و مربیان در مراسم گرامیداشت هفته پیوند انجمن اولیا و مربیان گفت: مهمترین دغدغه انجمن اولیا و مربیان آشفتگی در وظایف حقیقی انجمن است.

وی افزود: اولیا در انجمن نمی دانند باید چه اقداماتی را انجام دهند به همین دلیل حضور جدی در جلسات ندارند و یا اصلا تمایل به برگزاری جلسات در آنان وجود ندارد.

مدیرکل انجمن اولیا و مربیان وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد: به دلیل آشفتگی در وظایف حقیقی انجمن خانواده ها دچار سردرگمی و پوچی هستند.

احمدی تاکید کرد: کار حقیقی انجمن مشارکت در تربیت دانش آموزان است و اگر تصور حقیقی از این تربیت وجود داشته باشد خود افراد آن را دنبال می‌کنند و دچار سردرگمی و پوچی نمی شوند.

وی خاطرنشان کرد: یکی از ابعاد تربیت عاطفی و اجتماعی است از دید روانشناسان این نوع تربیت به احساسات درون فرد مربوط به می شود.

مدیرکل انجمن اولیا و مربیان وزارت آموزش و پرورش بیان کرد: حس غم، شادی، دلتنگی، عزت نفس، عشق، نفرت همه از ابعاد تربیت عاطفی و اجتماعی هستند که می توان تاثیرگذارترین عضو در زندگی دانست. باید با تاسف بگویم که خیلی از ما در دنیای درون احساس پوچی و ناامیدی داریم.