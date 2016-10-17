هفتاد و دومین فصلنامه علوم سیاسی انتشار یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، هفتاد و دومین فصلنامه علمی ـ پژوهشی علوم سیاسی، وابسته به دانشگاه باقرالعلوم(ع) منتشر شد.

«نسبت فلسفه سیاسی فارابی با تفکر غربی، باور دینی و بحران زمانه»، «خشونت نمادین در فرا روایت غربی بنیادگرایی اسلامی» و «عوامل قدرت یابی داعش در عراق» ازجمله مقالات منتشر شده، در این شماره است.

همچنین «تحلیل بافت مشروعیتی گفتمان جنگ تحمیلی»، «تحلیل سازوکار نظارت رئیس مجلس شورای اسلامی بر مصوبات قوه مجریه» و «تبیین تاثیرات تحولات عراق بر اقلیم کردستان» از دیگر عناوین این شماره از فصلنامه علوم سیاسی است.

این نشریه پذیرای مقاله های پژوهشی در قلمرو اندیشه سیاسی، فقه سیاسی، فلسفه سیاسی، روابط بین الملل با رویکردی اسلامی است وعلاقه مندان جهت تهیه این فصلنامه و یا ارسال مقالات خود می توانند به دانشگاه باقرالعلوم(ع) واقع در قم، پردیسان، بلوار دانشگاه مراجعه و یا با شماره تلفن ۳۲۱۳۶۶۳۵-۰۲۵ تماس حاصل کنید.

همچنین برای دست یابی به مقالات الکترونیکی این فصلنامه می توانند به سایت http://psg.bou.ac.ir بروید.