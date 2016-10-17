به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ارتش، حجت الاسلام محمد علی آل هاشم در جمع دانشجویان دوره عالی رسته ای مرکز آموزش سازمان عقیدتی سیاسی ارتش با بیان اینکه امروز به برکت عقیدتی سیاسی و فعالیت های فرهنگی، ارتش جمهوری اسلامی ایران یک ارتش مکتبی در بین ارتش های اسلامی است، گفت: نقش عقیدتی سیاسی در شکل گیری و اعتلای معنویت در ارتش بی بدیل است.

وی در ادامه اظهار داشت: عملکرد عقیدتی سیاسی دارای اوراق زرین بسیاری در زمینه فعالیت های فرهنگی و معنوی است که انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل های آینده بخشی از آن است.

نماینده ولی فقیه در ارتش همچنین به اسلامی بودن، ولایی بودن و مردمی بودن که از تأکیدات مقام معظم رهبری در شورای عالی انقلاب فرهنگی بود اشاره کرد و گفت: از ابتدای تشکیل این نهاد، این سه اصل مورد توجه قرار گرفت و در قانون اساسی نیز بعنوان خصایص اصلی عقیدتی سیاسی به شمار رفت.

آل هاشم در ادامه سخنانش به روند مثبت و رو به جلو سازمان عقیدتی سیاسی ارتش اشاره کرد و افزود: از بدو تشکیل سازمان عقیدتی سیاسی در ارتش این سازمان با جذب نیروهای ارزشی و فرهنگی موفقیت های زیادی را بدست آورده است.

وی همچنین به تدبیر حکیمانه حضرت امام خمینی(ره) و فرمان ایشان در جهت تشکیل سازمان عقیدتی سیاسی ارتش اشاره کرد و گفت: حال که ۳۷ سال از پیروزی انقلاب اسلامی می گذرد و اثرات فرهنگی و معنوی تشکیل این سازمان به خوبی مشهود گشته پی به تدبیر و دور اندیشی حکیمانه بنیانگذار انقلاب اسلامی می بریم به نحوی که می توان گفت تشکیل سازمان عقیدتی سیاسی ارتش باعث تعالی معنوی و فرهنگی ارتش جمهوری اسلامی ایران شده است.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش افزود: زدودن فرهنگ رژیم گذشته که در ارتش پیش از انقلاب حاکم بود کار و وظیفه سنگینی بود که بر عهده نهاد عقیدتی سیاسی گذاشته شد و این سازمان توانست با همت نیروهای پرتلاش و جهادگر خود در مدت بسیار کوتاهی ارتش را از فرهنگ غربی حاکم بر آن رهانیده و به جایگاه مطلوب خودش برساند.

وی گفت: امروز نهاد عقیدتی سیاسی با تدبیر خردمندانه حضرت امام (ره) و هدایت ها و رهنمودهای مقام معظم رهبری اثرات مثبتی را از خود برجای گذاشته است.

حجت الاسلام آل هاشم در ادامه سخنانش به نقش روحانیون و نظامیان عقیدتی سیاسی ارتش در دوران دفاع مقدس پرداخت و گفت: روحانیون و نظامیان سازمان عقیدتی سیاسی ارتش با حضور مستمر در میادین نبرد جنگ تحمیلی علاوه بر شرکت مستقیم در خطوط مقدم جبهه ها، فرهنگ ایثار، شهادت و معنویت را بر جبهه های نبرد حاکم کرده و موجب تقویت روحیه نیروهای رزمنده می شدند.

وی همچنین به تهاجم فرهنگی دشمنان علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی بویژه جوانان اشاره کرد و گفت: نهادهایی مانند سازمان عقیدتی سیاسی ارتش نقش بسیار مهمی در جلوگیری از آسیب وارد کردن دشمنان به جوانان ما از طریق فرهنگی و جنگ نرم دارند که البته در این زمینه هر چه کار و تلاش شود باز هم نیاز به فعالیت بیشتر وجود دارد همانگونه که مقام معظم رهبری از ما کار ۱۰ برابری را خواسته اند و ما باید با تلاش بیشتر به این خواسته معظم له جامه عمل بپوشانیم.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش در پایان سخنانش اهمیت بیش از بیش به جوانان و سعی و تلاش در جهت تربیت ایرانی اسلامی آنها را از مهم ترین وظایف روحانیون و دیگر کارکنان سازمان عقیدتی سیاسی ارتش دانست و گفت: همه ما باید در جهت تحقق تدابیر مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) در این زمینه تمام سعی و تلاش خودرا بکار بگیریم.