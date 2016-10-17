به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام‌ عباسعلی مغیثی ظهر دوشنبه در جمع ورزشکاران و پرسنل اداره ورزش و جوانان نهاوند که به مناسبت هفته تربیت‌بدنی برگزار شد، گفت: امروز آنچه باید با توجه به توصیه‌های قرآن کریم و ائمه اطهار موردتوجه باشد ورزش است.

وی با اشاره به اینکه ورزش باید به‌صورت همگانی و همه‌گیر برای همه اقشار جامعه در نظر گرفته شود، گفت: یکی از مهم‌ترین اهداف در ورزش باید تزکیه نفس و تربیت باشد تا سعادت ابدی شامل حالمان شود.

امام‌جمعه نهاوند، گفت: اگر بخواهیم ورزش را وسیله رسیدن به آمال و اهداف دنیوی بدانیم قطعاً عاقبت به خیر شدن در آن ممکن نیست لذا باید توجه شود که همه ابعاد مورد تأکید در این امر حسنه رعایت شود.

وی بابیان اینکه رعایت مرام پهلوانی یکی دیگر از خصوصیات ورزشکاران باید باشد، گفت: متأسفانه امروز در برخی موارد در همه رشته‌های ورزشی شاهد بی‌اخلاقی‌هایی هستیم که نیازمند اصلاح است چراکه این اقدامات بامسلک ورزشکار بودن فاصله بسیار زیادی دارد.

حجت‌الاسلام مغیثی در ادامه با تأکید بر لزوم وفاق جمع و وحدت رویه در امور هیئت‌های ورزشی گفت: آنچه باید قبل مدال‌آوری و برتر شدن مدنظر باشد کسب رضای حق‌تعالی است چراکه موجب قهرمانی در دنیا و آخرت می‌شود.

وی تأکید کرد: ورزشکاران اخلاق و منش اسلامی را سرلوحه خود قرار دهند.