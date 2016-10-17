توسعه کشور بدون درآمدهای نفتی ممکن نیست

به گزارش خبرنگار مهر، اسحاق جهانگیری، امروز در دومین کنگره راهبردی نفت و نیرو با بیان این مطلب گفت: اگر بخواهیم ایران توسعه پیدا کند، بدون درآمدهای نفتی و توسعه بخش نفت این مهم امکان پذیر نیست.وی با تاکید بر این که در ایران هیچ موضوعی مهم تر از نفت و گاز برای توسعه کشور نیست بر ضرورت سرمایه گذاری در این بخش تاکید کرد و گفت: استفاده از قراردادهای جدید نفتی یکی از راه های سرمایه گذاری در بخش نفت است.
وی افزود: مدل چارچوب قرارداد جدید نفتی که از سوی وزارت نفت تهیه شده در معرض توجه کارشناسان زیادی قرار گرفته است و ده ها جلسه و گفتگو با افراد و نهادهای مختلف در این زمینه برگزار شده است.وی با اشاره به این که در جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی بحث های مفصلی درباره این قرارداد انجام شده است،، عنوان کرد: نظر افرادی که برای بهتر شدن این قراردادها راهکار ارائه دادند پذیرفته شده و در نتیجه این قرارداد نهایی شد.
وی با بیان این که ما نباید اجازه بدهیم در کشور وقت کشی شود تصریح کرد: در سال های گذشته همسایگان ما با سرعت به توسعه میدان های نفتی پرداختند و عراق هم اکنون بیش از چهار میلیون و ٣٠٠ هزار بشکه در روز تولید دارد.
معاون اول رئیس جمهوری با بیان اینکه قرارداد موضوعی دوطرفه است و اینگونه نیست که یک طرف همه آمال و آرزوهایش را بنویسد و انتظار داشته باشد طرف مقابل آن را بپذیرد، یادآور شد: البته ایران دارای موقعیت استثنایی در منطقه است و داشتن امنیت، نیروهای جوان و تحصیلکرده و ثبات سیاسی سبب شد کشورمان جذابیتهای کافی را برای سرمایهگذاران خارجی داشته باشد.
جهانگیری تصریح کرد: متأسفانه در کشور ما از کارهایی که باید انجام میشد اما به سرانجام نرسید، کسی توضیحی نمیخواهد؛ برای نمونه نمیپرسند چرا تولید میدانهای مشترک و یا بازیافت مخازن نفتی انجام نشده است اما درباره کارهای انجام شده به طوردائم انتقادهای بیمورد میکنند.
وی با بیان اینکه با شرمندگی باید بگویم بازیافت برخی میدانهای نفتی ایران حدود پنج درصد است، تصریح کرد: کسی در این زمینه و اینکه چرا بازیافت میدانهای ایران کم است توضیح نمیخواهد؛ همانگونه که گذشتگان گفتند «کسی که دیکته ننوشت، هیچ غلطی ندارد».
معاون اول رئیسجمهوری افزود: کسی که فعالیت میکند و کار انجام میدهد، ممکن است در طول انجام کار چند مشکل داشته باشد که این مشکلات نیز قابل حل است.
ادامه دارد...
نظر شما