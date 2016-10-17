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۲۶ مهر ۱۳۹۵، ۱۲:۵۶

معاون اول رئیس جمهوری:

توسعه کشور بدون درآمدهای نفتی ممکن نیست

توسعه کشور بدون درآمدهای نفتی ممکن نیست

معاون اول رئیس‌جمهوری گفت: ما برای حفظ امنیت ملی و قدرت باید تولید و صادرات نفت‌مان را به بهترین شکل ممکن توسعه و افزایش دهیم و این افزایش باید در جهت توسعه قرار گیرد.

  به گزارش خبرنگار مهر، اسحاق جهانگیری، امروز در دومین کنگره راهبردی نفت و نیرو با بیان این مطلب گفت: اگر بخواهیم ایران توسعه پیدا کند، بدون درآمدهای نفتی و توسعه بخش نفت این مهم امکان پذیر نیست.وی با تاکید بر این که در ایران هیچ موضوعی مهم تر از نفت و گاز برای توسعه کشور نیست بر ضرورت سرمایه گذاری در این بخش تاکید کرد و گفت: استفاده از قراردادهای جدید نفتی یکی از راه های سرمایه گذاری در بخش نفت است.

وی افزود: مدل چارچوب قرارداد جدید نفتی که از سوی وزارت نفت تهیه شده در معرض توجه کارشناسان زیادی قرار گرفته است و ده ها جلسه و گفتگو با افراد و نهادهای مختلف در این زمینه برگزار شده است.وی با اشاره به این که در جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی بحث های مفصلی درباره این قرارداد انجام شده است،، عنوان کرد: نظر افرادی که برای بهتر شدن این قراردادها راهکار ارائه دادند پذیرفته شده و در نتیجه این قرارداد نهایی شد.

وی با بیان این که ما نباید اجازه بدهیم در کشور وقت کشی شود تصریح کرد: در سال های گذشته همسایگان ما با سرعت به توسعه میدان های نفتی پرداختند و عراق هم اکنون بیش از چهار میلیون و ٣٠٠ هزار بشکه در روز تولید دارد.

معاون اول رئیس جمهوری با بیان این‎که قرارداد موضوعی دوطرفه است و این‌گونه نیست که یک طرف همه آمال و آرزوهایش را بنویسد و انتظار داشته باشد طرف مقابل آن را بپذیرد، یادآور شد: البته ایران دارای موقعیت استثنایی در منطقه است و داشتن امنیت، نیروهای جوان و تحصیلکرده و ثبات سیاسی سبب شد کشورمان جذابیت‌های کافی را برای سرمایه‌گذاران خارجی داشته باشد.

جهانگیری تصریح کرد: متأسفانه در کشور ما از کارهایی که باید انجام می‌شد اما به سرانجام نرسید، کسی توضیحی نمی‌خواهد؛ برای نمونه نمی‌پرسند چرا تولید میدان‌های مشترک و یا بازیافت مخازن نفتی انجام نشده است اما درباره کارهای انجام شده به طور‎دائم انتقادهای بی‌مورد می‌کنند.

وی با بیان این‎که با شرمندگی باید بگویم بازیافت برخی میدان‌های نفتی ایران حدود پنج درصد است، تصریح کرد: کسی در این زمینه و اینکه چرا بازیافت میدان‌های ایران کم است توضیح نمی‌خواهد؛ همانگونه که گذشتگان گفتند «کسی که دیکته ننوشت، هیچ غلطی ندارد».

معاون اول رئیس‌جمهوری افزود: کسی که فعالیت می‌کند و کار انجام می‌دهد، ممکن است در طول انجام کار چند مشکل داشته باشد که این مشکلات نیز قابل حل است.

ادامه دارد...

کد مطلب 3797957

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