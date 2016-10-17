تصاویری از سازه های غول پیکر آینده که چاپ می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیجیتال ترندز، Ai Build دستگاه هایی طراحی کرده که با بهره گیری از هوش مصنوعی خارق العاده شان قادر به مشاهده، خلق و حتی پی بردن به اشتباهات خود و برطرف کردن خودکار آنها هستند.

مدیر این شرکت که خود در رشته معماری و طراحی تحصیل کرده هدف از ابداع دستگاه مذکور را پل زدن میان سازه های کوچک و ساختمان های غول پیکر و بزرگ عنوان کرده و افزوده: از یک سو ما توانسته ایم فرایند تولید این نوع سازه ها را کاملا خودکار کنیم و از سوی دیگر به طور کامل از استفاده از نیروی کار انسانی بی نیاز شویم.

وی اظهار امیدواری کرده که با از راه رسیدن این فناوری جدید چاپ سه بعدی، ساخت و برپایی سازه های بزرگ به صورت مقرون به صرفه تر و کم هزینه تری صورت بگیرد.

البته این فناوری هنوز هم نسبتا گران و وقت گیر است و لذا استفاده از آن برای ساخت اشیای سه بعدی کوچک و ساده مناسب است، اما در آینده نه چندان دور شاهد عرضه چاپگرهای سه بعدی خواهیم بود که برای تولید هواپیما، فضاهای اداری و آثار هنری جذاب به کار خواهند رفت. بدین منظور ابتدا قطعات مختلف این وسایل با چاپگر سه بعدی ساخته شده و به هم متصل می شوند.

شرکت Ai Build برای سرعت بخشیدن به روند طراحی و تهیه سازه های بزرگ از تفنگ های پخش کننده فوم که بر مبنای فرمان بازوهای رباتیک عمل می کنند، استفاده می کند.

قرار است در آینده سرعت تهیه این نوع سازه ها با استفاده از ربات ها و چاپگرهای پیشرفته تر ارتقا یابد. هزینه تهیه اولین سازه ساخت این شرکت از این طریق ۱۸۵ دلار بوده است. این در حالی است که تهیه سازه مذکور با روش های دیگر مستلزم صرف ۳۱ هزار دلار هزینه است.