گلایه معاون قرآنی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از شهرداری

به گزارش خبرگزاری مهر، هفتادوششمین جلسه مجمع مشورتی توسعه فرهنگ قرآنی عصر دیروز ( یکشنبه ٢٥ مهرماه) با حضور ٢٧ تن از اعضاء با موضوع بررسی فعالیت های بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم در سالن اجتماعات معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد.

حجت الاسلام والمسلمین محمد رضا حشمتی در ابتدای این جلسه ضمن قدردانی از همه نهادها، سازمان ها و ارگان هایی که در برگزاری هر چه بهتر این دوره از نمایشگاه همکاری داشته اندگفت: انتظار می رفت شهرداری تهران نیز همچون سنوات گذشته امکانات و خدمات شهری خود را برای برپایی هرچه باشکوه تر نمایشگاه قرآن به کار گیرد ولی متاسفانه شهرداری تهران هیچ کمکی نکرد.

وی خاطرنشان کرد؛ البته تا کنون از شهرداری گلایه نکرده ایم ولی توصیه می کنم فعالیت های قرآنی کشور به جهت تقدس ذاتی این حوزه روحانی، دور از نگاه های سیاسی و جناحی تصمیم گیری شود.

حشمتی از حضور پررنگ سازمان صدا و سیما در انعکاس فعالیت های بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم قدردانی کرد و گفت: تمام اصحاب رسانه ها اعم از مکتوب و مجازی و به ویژه خود سازمان صدا و سیما حضور جدی داشتند که جا دارد در این جلسه از تمام تلاش های آنان یاد شود.