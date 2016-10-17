انجام بیش از ۴۰۷ مأموریت توسط اورژانس هوایی لرستان

کوروش ساکی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در سخنانی با اشاره به فعالیت اورژانس هوایی لرستان اظهار داشت: این اورژانس هوایی از مهر ماه سال ۹۳ تا کنون بیش از ۴۰۷ ماموریت را انجام داده است.

وی با اشاره به صرف ۳۰ میلیارد ریال برای راه اندازی اورژانس هوایی لرستان عنوان کرد: این اورژانس یکی از مراکز فعال و نمونه در سطح کشور محسوب می شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان در ادامه سخنان خود با اشاره به ماموریت های اورژانس هوایی لرستان در حوزه های مختلف بیان داشت: این اورژانس طی مدت زمان یاد شده اقدام به انجام ۴۰۷ ماموریت و انتقال ۶۴۳ بیمار به مراکز درمانی کرده است.

ساکی ادامه داد: اورژانس هوایی لرستان در مجموع ۲۹۵ مادر باردار، ۶۷ مورد سقوط از ارتفاع، ۱۰۱ مورد بیمار دارای مشکلات قلبی و تنفسی، ۷۷ مورد مسمومیت و بیمار مغزی، ۱۰۳ مورد سایر بیماری ها را به مراکز درمانی انتقال داده است.

وی بیان داشت: اورژانس هوایی لرستان تا کنون منشا خدمات ارزشمندی در راستای نجات جان بیماران در مناطق محروم و سخت گذر استان بوده است.