اطلاعات بانکی ۴۰۰۰ کاربر در بانک اطلاعات یک تیم هکری کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کیومرث عزیزی در این باره گفت:‌ چند ماه قبل شخصی با مراجعه به پلیس فتا استان مرکزی اعلام کرد که مبلغ هفت میلیون و ۶۰۰ هزار ریال به صورت غیرمجاز از حساب بانکی وی برداشت شده است.

وی اضافه کرد: در بررسی های تخصصی پلیس، مشخص شد چندی پیش وی پیامکی را با مضمون برنده شدن شمش طلا در قرعه کشی یکی از اپراتورهای تلفن همراه کشور دریافت می کند.

عزیزی ادامه داد:‌ با مراجعه این فرد به سایت اینترنتی، از وی درخواست می شود مبلغی بسیار ناچیز را به حساب اپراتور واریز و اطلاعات خود را نیز برای دریافت جایزه تکمیل کند.

فرمانده انتظامی استان مرکزی افزود:‌ بعد از گذشت چند هفته از این موضوع، ضمن اینکه فرد جایزه ای دریافت نمی کند، مبلغی نیز از حساب بانکی اش برداشت می شود.

عزیزی خاطرنشان کرد:‌ در بررسی های پلیس فتا مشخص شد سایتی که به عنوان سایت قرعه کشی اپراتورهای تلفن همراه راه اندازی شده و شاکی به آن مراجعه کرده توسط متهمان پرونده طراحی شده و از آن برای هدایت مالباختگان به درگاه جعلی بانک استفاده شده است.

وی اظهار داشت:‌ تحقیقات پلیس فتا روی این پرونده ادامه یافت و در مدت زمان رسیدگی به پرونده، ۲۰ سایت جعلی که به این روش فعالیت می کردند، شناسایی شد.

سرکرده باند جعل سایت های اینترنتی هکری سابقه دار بود

خاطرنشان کرد: سرانجام تحقیقات تخصصی کارشناسان منجر به شناسایی عامل اصلی طراحی این سایت شد و مشخص شد که وی از هکرهایی سابقه داری است که در گذشته نیز توسط پلیس فتا دستگیر و مجددا بعد از آزادی به کمک چند نفر دیگر از دوستانش، اقدام به فعالیت مجرمانه در این زمینه کرده است.

فرمانده انتظامی استان مرکزی تصریح کرد: با ادامه تحقیقات، دو همدست دیگر وی نیز شناسایی شدند و محل فعالیت و سکونت آنها در یکی از شهرهای استان البرز و تهران شناسایی شد.

عزیزی اضافه کرد:‌ با هماهنگی دستگاه قضایی تیمی از ماموران انتظامی برای دستگیری اعضای این تیم به استان البرز و تهران بزرگ اعزام شدند و در دو مرحله، هر چهار متهم پرونده دستگیر و برای تکمیل تحقیقات به پلیس فتا استان انتقال شدند.

طراحی ۲۰سایت فیشینگ برای سرقت اطلاعات بانکی کاربران اینترنتی

وی افزود: در بازجویی های انجام شده از اعضای این باند مشخص شد که از آبان ماه سال گذشته این افراد اقدام به طراحی و راه اندازی ۲۰ سایت جعلی بانکی کرده اند.

عزیزی به اعترافات متهمان دستگیر شده اشاره کرد و گفت:‌ اعضای این باند در گفته های خود معترف شدند که برای هدایت و تشویق افراد به منظور مراجعه به سایت های جعلی، از سامانه پیامکی استفاده کرده و عنوان می کردند که شماره همراه کاربران در قرعه کشی اپراتور برنده شده است و جوایز بسیار نفیسی نیز به آنان تعلق می گیرد.

فرمانده انتظامی استان مرکزی تصریح کرد: اعضای این باند ‌در مدت فعالیت شان اطلاعات حساب چهار هزار و ۲۰۰ کاربر را در سطح کشور سرقت نمودند که در این مدت تنها از تعدادی از این اطلاعات حساب استفاده کرده و مبلغ یک میلیارد ریال نیز به صورت غیرمجاز برداشت کرده اند.