جزئیات دستبرد دزدان بازار تهران به خانه تاجر سرشناس در زعفرانیه

به گزارش خبرنگار مهر، ۳۱ شهریورماه از طریق مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ وقوع یک فقره سرقت منزل در خیابان زعفرانیه به کلانتری ۱۲۲ دربند اعلام شد. با حضور مأمورین کلانتری در محل و انجام تحقیقات اولیه مشخص شد که محل سرقت، منزل یکی از بازرگانان سرشناس تهران در زمینه صادرات و واردات است که سارق یا سارقین اقدام به سرقت مقادیر زیادی اموال از قبیل طلاجات،جواهرات، سکه های طلا، ارز خارجی و... کرده اند.

با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع سرقت منزل و به دستور بازپرس شعبه ششم دادسرای ناحیه ۳۴ تهران، پرونده برای رسیدگی در اختیار پایگاه یکم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.

مالباخته پس از حضور در پایگاه یکم پلیس آگاهی در اظهاراتش به کارآگاهان عنوان داشت: ۲۶ شهریورماه به قصد مسافرت و بهمراه اعضای خانواده، از خانه خارج اما پس از مراجعه متوجه شدیم که در ورودی ساختمان کاملا تخریب شده است! پس از ورود به داخل خانه و وارسی اموال خانه متوجه سرقت مقادیر زیادی طلا و پول داخل خانه شدیم.

با حضور کارآگاهان پایگاه یکم پلیس آگاهی تهران بزرگ در محل و بررسی دقیق صحنه سرقت، کارآگاهان اطمینان پیدا کردند که اولا سارقین به موقعیت ساختمان کاملا آشنایی داشته، ثانیا از محل نگهداری اموال مسروقه نیز اطلاع دقیق داشته و ثالثا با اطمینان از عدم حضور مالباخته و خانواده اش اقدام به این سرقت کردند.

در شرایطی که در تحقیقات اولیه به نظر می رسید که هیچگونه اطلاعات قابل بهره برداری برای شناسایی و دستگیری سارقان وجود ندارد، اما در تحقیقات تکمیلی از مالباخته و اعضای خانواده اش، کارآگاهان اطلاع پیدا کردند که در حدود چند ماه قبل، جوانی به نام وحید (۲۷ ساله) در منزل مالباخته به مدت سه ماه به عنوان سرایدار مشغول بکار بوده و پس از آن به دلایل نامعلومی از ادامه کار انصراف داده و در حال حاضر نیز مالباخته از محل سکونت و محل کار فعلی وی هیچگونه اطلاعی ندارد.

در ادامه رسیدگی به پرونده و با انجام اقدامات پلیسی و با بدست آمدن تصاویر تعدادی از دوربین های مداربسته محدوده ی سرقت و نهایتا شناسایی تصویر وحید از سوی مالباخته، کارآگاهان اطمینان پیدا کردند که وحید یکی از سارقین منزل مالباخته است.

با شناسایی وحید به عنوان یکی از سارقان، کارآگاهان اقدام به شناسایی مخفیگاه وی در یکی از روستاهای غرب کشور کرده، با اخذ نیابت قضایی به این منطقه اعزام و ضمن انجام هماهنگی با مقام قضایی شهرستان مربوطه،در یک عملیات غافلگیرانه اقدام به دستگیری وحید می کند.

وحید پس از دستگیری و در اظهارات اولیه منکر هرگونه حضور خود در سرقت و یا اطلاع از آن شد اما زمانیکه گوشه ای از دلایل و مستندات بویژه فیلم به دست آمده از دوربین های مداربسته در برابرش قرار گرفت، به ناچار لب به اعتراف گشود و در اعترافاتش به کارآگاهان گفت: در مدتی که سرایدار خانه مالباخته بودم از وضعیت مالی وی اطلاع کامل پیدا کرده بودم، به موقعیت مکانی منزل مالباخته نیز کاملا واقف شده بودم، پیشنهاد سرقت از منزل شاکی را با چند نفر از بچه محل ها و دوستان خود به نام های فرزاد، مسعود، گودرز و کامران مطرح و آنها نیز پیشنهاد مرا قبول کردند، با اطلاعات دقیقی که از خانه و همچنین تعداد اهالی خانه ی مالباخته داشتیم، آنجا را تحت نظر گرفتیم تا سرانجا فرصت مناسب برای سرقت به دست آمد، با استفاده از عدم حضور مالباخته و اعضای خانواده اش اقدام به سرقت کرده و بلافاصله از تهران خارج شدیم.

با شناسایی چهار عضو دیگر گروه سارقان، کارآگاهان اطلاع پیدا کردند که این چهار متهم همان سارقان بازار بزرگ تهران هستند که در اردیبهشت سال ۱۳۹۴ به اتهام سرقت مغازه های بازار تهران دستگیر و هر کدام از آنها پس از تأمین قرار مجددا آزاد و سرقت های خود را از سر گرفتند.

با توجه به حرفه ای بودن متهمان، دستگیری هر چهار نفر آنها طی یک عملیات پیچیده پلیسی و در چهار عملیات همزمان انجام و هر چهار متهم ۳ آبان ماه دستگیر و به پایگاه یکم پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل شدند.

سرهنگ کارآگاه کرم یوسف وند، رئیس پایگاه یکم پلیس آگاهی تهران بزرگ،به خبرنگار مهر گفت: قرار بازداشت موقت از سوی مقام قضایی برای متهمان صادر شده است متهمان پس از انتقال به پایگاه یکم پلیس آگاهی تهران بزرگ، به ناچار لب به اعتراف گشوده و به سرقت از منزل مالباخته و انجام چندین فقره سرقت مشابه منزل در سطح شهر تهران اعتراف کردند، همچنین در ادامه تحقیقات پلیسی، متهمان به چندین فقره سرقت مغازه در محدوده بازار تهران نیز اعتراف کردند که تحقیقات برای شناسایی محل های سرقت و همچنین دیگر جرایم ارتکابی متهمان در دستور کار این پایگاه قرار گرفته است.