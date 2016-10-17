اجلاس های استانی نماز در سطح کشور برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود دریس، مدیر روابط عمومی و امور استان های ستاد اقامه نماز گفت: برگزاری اجلاس سراسری استانی نماز طرحی بود که از سال گذشته به طور آزمایشی در کل کشور انجام گرفت و با استقبال مردم، همچنین نمایندگان محترم و معزز ولی فقیه در استان ها و استانداران و سایر نهادها و دستگاه های دولتی و خصوصی قرار گرفت.

وی به تاکید ریاست ستاد و قائم مقام وی در رابطه با تقویت اجلاس های استانی اشاره کردند و گفتند: در همین راستا تصمیم گرفته شد که سال جاری در کنار اجلاس استانی نماز هر استان تعدادی از همایش های تخصصی با موضوع نماز و کاهش آسیب های اجتماعی ویژه اقشار آسیب دیده و در معرض آسیب را در شهرستان ها برنامه ریزی و برگزار نمایند.

وی در پاسخ به زمان برگزاری اجلاس های استانی نماز اینگونه پاسخ دادند: برخی از این همایش های تخصصی از پانزده مهر ماه آغاز شده و تا پایان آبان ماه سال جاری با برنامه ریزی قبلی شورای اقامه نماز استان و با حضور علاقمندان و مروجان، به همراه تجلیل از فعالان عرصه ی نماز برگزار خواهد شد.

رئیس کمیته ی علمی و اجلاس های استانی در خصوص اقامه نماز ظهر عاشورا اینگونه بیان داشت: بنده به سهم خود و به نمایندگی از خانواده بزرگ ستاد اقامه نماز از تلاش های خالصانه و مجاهدانه و کوشش های هوشمندانه ی تمام عزیزانی که ما را در اقامه ی با شکوه نماز جماعت ظهر تاسوعا و عاشورای حسینی یاری رساندند صمیمانه تقدیر و تشکر می کنم.

وی ابراز امیدواری نمود که این شور و شعور عاشورایی مردم عزادار منجر به یک الگوی جهانی گردد و سالهای آتی در کل نقاطی که آزادیخواهان عالم برای حسین ابن علی علیه السلام اقامه ی عزا می کنند در کنار آن اقامه نماز را هم در نظر گرفته و در عمل به سیره و روش امام حسین علیه السلام اقتدا کنند.

دریس در پایان انتظار خود را از یاوران نماز اینگونه بیان داشت و گفت: انتظار می رود اقامه کنندگان نماز جماعت ظهر عاشورای حسینی در طول سال با حضور در نماز جماعت مساجد محله های خود باعث رونق هرچه بیشتر نماز های جماعت مساجد شوند خاصه احیای نماز جماعت صبح که بسیار مورد تاکید است.