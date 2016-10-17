شب شعر مدافعان حرم (نبویون) اول آبان ماه در زاهدان برگزار می شود

اسفندیار زیدآبادی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور همزمان با فرارسیدن ایام سوگواری محرم و صفر پنج شب ‌شعر در استان‌های تهران، کرمان، سیستان و بلوچستان، خوزستان و خراسان‌رضوی برگزار می‌کند.

وی افزود: با هدف گرامیداشت حادثه عاشورا و همچنین شهدای انقلاب اسلامی خصوصا شهدای مدافع حرم پنج مراسم شب‌ شعر با عنوان «شب شعر مدافعان حرم» در سطح ملی برگزار می شود.

وی گفت: این برنامه با همکاری موسسه فرهنگی و هنری شهر ادب و نهاد کتابخانه های عمومی کشور انجام می شود که در سیستان و بلوچستان در تاریخ اول آبان ۹۵ و با عنوان شب شعر مدافعان حرم (نبویون) در زاهدان برگزار خواهد شد.

مدیر کل کتابخانه های عمومی سیستان و بلوچستان تصریح کرد: این مراسم در استان و سیستان و بلوچستان با حضور ۳ شاعر ملی و ۳ شاعر از استان در روز شنبه اول آبان ۹۵ در محل کانون پرورش فکری برگزار می شود.

وی گفت: در خصوص برگزاری این مراسم هماهنگی های لازم با ادارات و نهادهای مربوطه صورت گرفته است.

وی همچنین از عموم مردم هنردوست زاهدان جهت شرکت در این مراسم دعوت کرد و افزود: استفاده از هنر شعر در برنامه های فرهنگی قطعا به این برنامه ها غنی بیشتری می بخشد.