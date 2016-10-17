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۲۶ مهر ۱۳۹۵، ۱۳:۲۷

مدیر کل کتابخانه های عمومی سیستان و بلوچستان خبر داد:

شب شعر مدافعان حرم (نبویون) اول آبان ماه در زاهدان برگزار می شود

شب شعر مدافعان حرم (نبویون) اول آبان ماه در زاهدان برگزار می شود

زاهدان - مدیر کل کتابخانه های عمومی سیستان و بلوچستان گفت: شب شعر مدافعان حرم در تاریخ اول آبان ماه با عنوان مدافعان حرم «نبویون» در زاهدان برگزار خواهد شد.

اسفندیار زیدآبادی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور همزمان با فرارسیدن ایام سوگواری محرم و صفر پنج شب ‌شعر در استان‌های تهران، کرمان، سیستان و بلوچستان، خوزستان و خراسان‌رضوی برگزار می‌کند.

وی افزود: با هدف گرامیداشت حادثه عاشورا و همچنین شهدای انقلاب اسلامی خصوصا شهدای مدافع حرم پنج مراسم شب‌ شعر با عنوان «شب شعر مدافعان حرم» در سطح ملی برگزار می شود.

وی گفت: این برنامه با همکاری موسسه فرهنگی و هنری شهر ادب و نهاد کتابخانه های عمومی کشور انجام می شود که در سیستان و بلوچستان در تاریخ اول آبان ۹۵ و  با عنوان شب شعر مدافعان حرم (نبویون) در زاهدان برگزار خواهد شد.

مدیر کل کتابخانه های عمومی سیستان و بلوچستان تصریح کرد: این مراسم در استان و سیستان و بلوچستان با حضور ۳ شاعر ملی و ۳ شاعر از استان در روز شنبه اول آبان ۹۵ در محل کانون پرورش فکری برگزار می شود.

وی گفت: در خصوص برگزاری این مراسم هماهنگی های لازم با ادارات و نهادهای مربوطه صورت گرفته است.

وی همچنین از عموم مردم هنردوست زاهدان جهت شرکت در این مراسم دعوت کرد و افزود: استفاده از هنر شعر در برنامه های فرهنگی قطعا به این برنامه ها غنی بیشتری می بخشد.

کد مطلب 3797982

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    نظرات

    • سحر دامنی ۱۶:۲۵ - ۱۳۹۵/۰۷/۲۶
      0 0
      پاسخ
      آیا شرکت در این مراسم به عنوان شاعر برای عموم ازاد است

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