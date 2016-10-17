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۲۶ مهر ۱۳۹۵، ۱۳:۱۲

برای اولین بار در تاریخ برگزاری آزمون های قرآن و عترت؛

ثبت نام کنندگان آزمون سراسری قرآن و عترت از مرز ٨٠ هزار نفر گذشت

ثبت نام کنندگان آزمون سراسری قرآن و عترت از مرز ٨٠ هزار نفر گذشت

برای اولین بار در تاریخ برگزاری آزمون های سراسری قرآن و عترت تعداد ثبت نام کنندگان از مرز ٨٠ هزار نفر عبور کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تعداد افراد ثبت نام کننده در آزمون سراسری قرآن و عترت برای موسسات قرآنی تا ٢٤ مهرماه از مرز ٤٧ هزار نفر عبور کرد و نیز برای آزمون سراسری «به سوی فهم قرآن» ویژه کارکنان دولت از مرز ٣٣ هزار نفر گذشت.

چهاردهمین آزمون سراسری قرآن و عترت که در سال گذشته به همت معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد تعداد ٦٣ هزار نفر ثبت نام کرده بوده بودند که از این تعداد ٨٥ درصد بانوان و ١٥ درصد آقایان بودند.

 برنامه تلویزیونی شمیم فهم قران ویژه برنامه پانزدهمین آزمون سراسری قرآن و عترت با بخش های مختلف و متنوع از شنبه شب ( ۲۴ مهرماه) هرروز از شبکه قرآن و معارف سیما پخش می شود.

 نام‌نویسی در پانزدهمین دوره آزمون‌های سراسری قرآن و عترت برای موسسات قرآنی و عموم علاقمندان تا ٢٩مهرماه و برای کارکنان دولت تا ٨ آبان‌ماه ادامه دارد.

کد مطلب 3797983

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