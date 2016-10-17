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۲۶ مهر ۱۳۹۵، ۱۳:۰۸

استاندار خوزستان:

موانع اجرای پایانه صادراتی کشاورزی دزفول باید مرتفع شوند

موانع اجرای پایانه صادراتی کشاورزی دزفول باید مرتفع شوند

اهواز - استاندار خوزستان گفت: مشکلاتی که مانع اجرایی شدن پایانه صادراتی محصولات کشاورزی در شهرستان دزفول شده باید به سرعت بررسی و مرتفع شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا شریعتی پیش از ظهر امروز دوشنبه در جلسه توسعه صادرات غیرنفتی استان خوزستان با بیان اینکه دزفول یکی از قطب های کشاورزی در استان است و در زمینه صادرات  نیز آمادگی صادر کردن تولیدات زیادی در این منطقه وجود دارد، تصریح کرد: باید هرچه سریعتر مشکلات مربوط به احداث پایانه صادارتی محصولات کشاورزی در این شهرستان بررسی و مرتفع شود.

وی تاکید کرد: باید شرایط لازم برای تجار و سرمایه گذاران فراهم شود و آنان بتوانند به دور از سردرگمی در مراحل اداری به کار تخصصی شان بپردازند و از سرمایه گذاری مایوس نشوند.

شریعتی تصریح کرد: ظرف دو هفته آینده باید تعارضات احداث این پایانه در شهرستان دزفول بررسی شود و راهکارهای قانونی برای رفع این مشکل ارائه شود.

استاندار خوزستان عنوان کرد: مدیران و روسای سازمان های مربوطه شخصا به همراه کارشناسان در جلسات بررسی و رفع این مسئله حضور یابند و گزارش نهایی به جلسه آینده  کارگروه توسعه ی صادارت غیر نفتی استان اعلام شود.

وی در این جلسه پیشنهاد داد به منظور ایجاد هماهنگی بیشتر بین دستگاه های اجرایی استان، جلسات این کارگروه هردو هفته یک بار برگزار شود.

شریعتی گفت: لازم نیست تمامی جلسات کارگروه در استانداری برگزار شود و برخی از این جلسات می توانند در پایانه مرزی شلمچه، چذابه و حتی دزفول تشکیل شوند.  

کد مطلب 3797984

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