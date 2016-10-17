نمایش آثار فیگوراتیو و منظره مهرداد جمشیدی در گالری «شکوه»

به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد جمشیدی در اولین نمایشگاه انفرادی خود مجموعه نقاشی هایش را که از سال ۸۲ روی آن متمرکز بوده و با تکنیک رنگ روغن، مداد و مداد رنگی روی بوم و مقوا خلق شده است در معرض تماشای عموم قرار می دهد.

آثار وی در این نمایشگاه تم اجتماعی دارند و شامل نقاشی های فیگوراتیو و منظره است که همگی به صورت رئال در ابعادی متفاوت کار شده اند.

نمایشگاه نقاشی های مهرداد جمشیدی تا یازدهم آبان ماه در گالری شکوه دایر خواهد بود و علاقمندان می‌توانند از این نمایشگاه شنبه تا چهارشنبه ساعات ۱۶ تا ۲۰ و جمعه‌ها ساعات ۱۶ تا ۲۱ در گالری شکوه واقع خیابان فرمانیه، بلوار اندرزگو، خیابان امیر نوری، پلاک ۱۹ دیدن کنند.