  1. هنر
  2. موسیقی و هنرهای تجسمی
۲۶ مهر ۱۳۹۵، ۱۳:۱۸

نمایش آثار فیگوراتیو و منظره مهرداد جمشیدی در گالری «شکوه»

نمایش آثار فیگوراتیو و منظره مهرداد جمشیدی در گالری «شکوه»

نمایشگاه نقاشی‌های مهرداد جمشیدی جمعه ۳۰ مهر ماه در گالری «شکوه» برپا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد جمشیدی در اولین نمایشگاه انفرادی خود مجموعه نقاشی هایش را که از سال ۸۲  روی آن متمرکز بوده و با تکنیک رنگ روغن، مداد و مداد رنگی روی بوم و مقوا خلق شده است در معرض تماشای عموم قرار می دهد.

آثار وی در این نمایشگاه تم اجتماعی دارند و شامل نقاشی های فیگوراتیو و منظره است که همگی به صورت رئال در ابعادی متفاوت کار شده اند.

نمایشگاه نقاشی های مهرداد جمشیدی تا یازدهم آبان ماه در گالری شکوه دایر خواهد بود و علاقمندان می‌توانند از این نمایشگاه شنبه تا چهارشنبه ساعات ۱۶ تا ۲۰  و جمعه‌ها ساعات ۱۶ تا ۲۱ در گالری شکوه واقع خیابان فرمانیه، بلوار اندرزگو، خیابان امیر نوری، پلاک ۱۹ دیدن کنند.

کد مطلب 3797988

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها