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۲۶ مهر ۱۳۹۵، ۱۴:۰۹

با دعوت فدراسیون جهانی؛

هشت تکواندوکار به باکو می روند/ کادر فنی معرفی می‌شود

هشت تکواندوکار به باکو می روند/ کادر فنی معرفی می‌شود

فدراسیون جهانی تکواندو از هشت تکواندوکار کشورمان برای حضور در مرحله نهایی رقابتهای جایزه بزرگ دعوت کرد به باکو سفر کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، درحالی که فدراسیون تکواندو تاکنون وضعیت کادر فنی را مشخص نکرده و قرار است طی روزهای آتی مربیان تیم ملی را مشخص کند، WTF هشت تکواندوکار از کشورمان را به رقابتهای جایزه بزرگ باکو دعوت کرد. 

بر همین اساس فرزان عاشورزاده و آرمین هادی پور در وزن ۵۸- کیلوگرم، بهنام اسبقی و ابوالفضل یعقوبی در وزن۶۸- کیلوگرم، مهدی خدابخش و مسعود حجی زواره در وزن ۸۰- کیلوگرم،سجاد مردانی در وزن ۸۰+ کیلوگرم و کیمیا علیزاده در وزن ۵۷- کیلوگرم در این مسابقات به روی شی هاپ چانگ خواهند رفت. 

شنیده ها حاکی از آن است که فدراسیون تکواندو کادر فنی در حال بررسی شرایط بیژن مقانلو و سید نعمت خلیفه ازگزینه های مورد نظر خود برای هدایت تیم ملی است. هر کدام از این دو مربی که سکان هدایت تیم ملی را برعهده بگیرد، پیام خانلرخانی و هادی افشار جایگزین بی باک و یوسفی در کادر فنی تیم ملی خواهند شد. 

مرحله نهایی رقابتهای گرندپری طی روزهای۱۹ و ۲۰ آذرماه در باکو برگزار خواهد شد و به نفر اول هر وزن ۸۰ امتیاز، نفر دوم ۴۸ امتیاز و نفر سوم ۲۸.۸ امتیاز در راستای افزایش امتیازات رنکینگ تعلق خواهد گرفت.

کد مطلب 3797990

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