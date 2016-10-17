به گزارش خبرنگار مهر، درحالی که فدراسیون تکواندو تاکنون وضعیت کادر فنی را مشخص نکرده و قرار است طی روزهای آتی مربیان تیم ملی را مشخص کند، WTF هشت تکواندوکار از کشورمان را به رقابتهای جایزه بزرگ باکو دعوت کرد.

بر همین اساس فرزان عاشورزاده و آرمین هادی پور در وزن ۵۸- کیلوگرم، بهنام اسبقی و ابوالفضل یعقوبی در وزن۶۸- کیلوگرم، مهدی خدابخش و مسعود حجی زواره در وزن ۸۰- کیلوگرم،سجاد مردانی در وزن ۸۰+ کیلوگرم و کیمیا علیزاده در وزن ۵۷- کیلوگرم در این مسابقات به روی شی هاپ چانگ خواهند رفت.

شنیده ها حاکی از آن است که فدراسیون تکواندو کادر فنی در حال بررسی شرایط بیژن مقانلو و سید نعمت خلیفه ازگزینه های مورد نظر خود برای هدایت تیم ملی است. هر کدام از این دو مربی که سکان هدایت تیم ملی را برعهده بگیرد، پیام خانلرخانی و هادی افشار جایگزین بی باک و یوسفی در کادر فنی تیم ملی خواهند شد.

مرحله نهایی رقابتهای گرندپری طی روزهای۱۹ و ۲۰ آذرماه در باکو برگزار خواهد شد و به نفر اول هر وزن ۸۰ امتیاز، نفر دوم ۴۸ امتیاز و نفر سوم ۲۸.۸ امتیاز در راستای افزایش امتیازات رنکینگ تعلق خواهد گرفت.