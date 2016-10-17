به گزارش خبرنگار مهر، محرم روزبه در دیدار با خانواده‌های جانباز و معلول شهرستان نهاوند به همراه امام‌جمعه، فرماندار و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران نهاوند، گفت: توسعه زیرساخت‌های ورزشی نهاوند در دستور کار است.

وی ادامه داد: شهرستان نهاوند دارای پتانسیل‌های فراوانی در سطوح مختلف ورزشی است که متأسفانه گاهی به خاطر نبود زیرساخت‌ها مغفول باقی می‌مانند.

رئیس اداره ورزش نهاوند با تأکید بر لزوم توجه ویژه به ورزش جانبازان و معلولان در شهرستان، گفت: خوشبختانه طی رایزنی‌های صورت گرفته اقدامات حداقلی با توجه به داشته‌ها در این خصوص انجام‌شده است.

وی افزود: متأسفانه در شهرستان نهاوند ورزشگاه و یا سالن ورزشی مختص معلولان وجود ندارد که انتظار داریم با توجه به نیاز شهرستان مسئولان استانی و کشوری تدبیری در این خصوص اتخاذ کنند.

روزبه بابیان اینکه ورزش یکی از اساسی‌ترین نیازهای جانبازان و معلولان با توجه به شرایط جسمی آن‌هاست و باید در راستای پویایی و انگیزه بخشیدن به این قشر حمایت‌های همه‌جانبه‌ای از سوی تمامی دستگاه‌ها لحاظ شود، گفت: خوشبختانه در شهرستان نهاوند با توجه به جو ورزشی و شرایط طبیعی که از گذشته تاکنون وجود داشته و مردمی ورزش دوست دارد جانبازان پتانسیل و توان درخشیدن در مسابقات کشوری و بین‌المللی را از خود نشان داده‌اند.

وی با اشاره به اینکه در نهاوند ۵ تا ۶ رشته ورزشی ویژه جانبازان و معلولان فعال است ولی متأسفانه فاصله زیادی با استانداردهای ورزشی ویژه معلولان وجود دارد، گفت: علی‌رغم نبود مکان مناسب برای این افراد با مساعدت‌های ویژه مسئولان بهزیستی و بنیاد شهید و امور ایثارگران و جانبازان شهرستان اقدامات فرهنگی مناسبی نسبت به گذشته انجام‌شده است.

رئیس اداره ورزش نهاوند دو سالن حجاب و سیدالشهدا را از سالن‌هایی عنوان کرد که جانبازان و معلولان در آن‌ها ورزش می‌کنند و گفت: با استناد به مصوبه هیئت دولت و مجلس شورای اسلامی مبنی بر واگذاری سالن‌ها به بخش خصوصی، اماکن ورزشی نهاوند نیز توسط بخش خصوصی اداره می‌شود.

حجت‌الاسلام‌ عباسعلی مغیثی امام جمعه نهاوند هم در ادامه با اظهار به اینکه ورزش جانبازان و معلولان باید بیش‌ازپیش موردعنایت مسئولان قرار گیرد، گفت: جانبازان و معلولان نهاوند از اماکن ورزشی مناسبی برخوردار نیستند.

امام‌جمعه نهاوند بابیان اینکه انسان دو بدن دارد اظهار کرد: یک بدن جسمی و دیگری بدن روحی و معنوی است بدن ظاهری ما جسم مادی است و ماندنی نیست اما بدن معنوی ما تلاش می‌کند، نیت دارد و انسانیت انسان است.

وی در پایان از ورزشکاران جانباز و معلول خواست امید خود را با ارتباط باخدا همواره داشته و تقویت کنند.