سد «تاج امیر» شهرستان دلفان ۱۷ درصد پیشرفت فیزیکی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، هوشنگ بازوند در بازدید از روند اجرای پروژه سد تاج امیر شهرستان دلفان و دیدار با عوامل اجرایی شیفت شب این پروژه اظهار داشت: گزارش مدیرعامل شرکت آب منطقه ای لرستان از تلاش های شبانه روزی قرارگاه خاتم الانبیاء و تیم فعال در پروژه سد «تاج امیر» موجب خوشحالی است.

وی با اشاره به اینکه اجرای سد «تاج امیر» در پیشرفت و آبادانی شهرستان دلفان تاثیر بسزایی دارد، افزود: عوامل اجرایی شیفت شب پروژه سد «تاج امیر» در هوای سرد دست از فعالیت برنداشته و زحمات آن ها جای تشکر و قدردانی دارد.

استاندار لرستان بیان داشت: با وجود اینکه تنها حدود سه ماه از شروع به کار پروژه سد «تاج امیر» گذشته است ولی شاهد پیشرفت ۱۷ درصدی این پروژه هستیم.

بازوند اضافه کرد: اگر روند اجرای سد «تاج امیر» با همین سرعت ادامه پیدا کند می توانیم در زمینه ساخت و ساز سد رکورد جدیدی به ثبت برسانیم.

وی گفت: از تلاش های سردار عبداللهی فرماده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء که موجب افتخار استان بوده و برای توسعه لرستان از هیچ تلاشی دریغ نمی کنند تقدیر می شود.