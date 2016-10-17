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۲۶ مهر ۱۳۹۵، ۱۳:۲۹

استاندار لرستان:

سد «تاج امیر» شهرستان دلفان ۱۷ درصد پیشرفت فیزیکی دارد

سد «تاج امیر» شهرستان دلفان ۱۷ درصد پیشرفت فیزیکی دارد

دلفان- استاندار لرستان از پیشرفت فیزیکی ۱۷ درصدی سد «تاج امیر» در شهرستان دلفان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هوشنگ بازوند در بازدید از روند اجرای پروژه سد تاج امیر شهرستان دلفان و دیدار با عوامل اجرایی شیفت شب این پروژه اظهار داشت: گزارش مدیرعامل شرکت آب منطقه ای لرستان از تلاش های شبانه روزی قرارگاه خاتم الانبیاء و تیم فعال در پروژه سد «تاج امیر» موجب خوشحالی است.

وی با اشاره به اینکه اجرای سد «تاج امیر» در پیشرفت و آبادانی شهرستان دلفان تاثیر بسزایی دارد، افزود: عوامل اجرایی شیفت شب پروژه سد «تاج امیر» در هوای سرد دست از فعالیت برنداشته و زحمات آن ها جای تشکر و قدردانی دارد.

استاندار لرستان بیان داشت: با وجود اینکه تنها حدود سه ماه از شروع به کار پروژه سد «تاج امیر» گذشته است ولی شاهد  پیشرفت ۱۷ درصدی این پروژه هستیم.

بازوند اضافه کرد: اگر روند اجرای سد «تاج امیر» با همین سرعت ادامه پیدا کند می توانیم در زمینه ساخت و ساز سد رکورد جدیدی به ثبت برسانیم.

وی گفت: از تلاش های سردار عبداللهی فرماده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء که موجب افتخار استان بوده و برای توسعه لرستان از هیچ تلاشی دریغ نمی کنند تقدیر می شود.

کد مطلب 3797995

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