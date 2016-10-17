لیلا سلاحورزی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در سخنانی با اشاره به اقدامات دفتر امور بانوان استانداری لرستان اظهار داشت: توانمندسازی، آموزش و افزایش آگاهی درباره مهارت های لازم زندگی با توجه به آموزه های دینی، شرایط فرهنگی و بومی، رفع یا کاهش بازدارنده های تحصیلی و سواد آموزی بین زنان و دختران در روستاها و مناطق عشایری، توسعه کمی و کیفی تحقیقات مرتبط با مشکلات زنان و خانواده و ... از جمله اقدامات این دفتر در استان بوده است.

وی همچنین با اشاره به توسعه مهارت ها و ظرفیت های شغلی و کسب درآمد برای زنان از طریق خوداشتغالی و مشاغل خانگی به ویژه برای زنان سرپرست خانوار عنوان کرد: همچنین حمایت مالی و اجرایی از تشکل های تولیدی و بومی زنان، برنامه ریزی و تخصیص منابع برای افزایش آگاهی عمومی و اطلاع رسانی برای ارتقای سلامت، غربالگری، پیشگیری اولیه و مبارزه با بیماری های خاص، مصرف مواد مخدر و دخانیات زنان و دختران و ... از دیگر اقدامات دفتر امور بانوان استانداری لرستان بوده است.

مدیر کل امور بانوان استانداری لرستان همچنین از ارتقای هدفمند بیمه های فراگیر اجتماعی و چند لایه با اولویت قرار گرفتن زنان سرپرست خانوار و خانواده های آسیب دیده، برگزاری همایش «افزایش جمعیت و فرزند آوری» در ۱۰ شهرستان لرستان، همایش «بهداشت باروری، فرزند پروری، ترویج مزایای زایمان طبیعی» و ... در استان خبر داد.

سلاحورزی همچین از ارائه مشاوره های فرزند پروری در مراکز و خانه های بهداشت استان به بیش از هفت هزار و ۴۰۸ زن لرستانی خبر داد.