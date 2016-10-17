شهرداری همدان ساخت پارکینگ «تالار قرآن» را در اولویت قرار دهد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس و اعضای کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر همدان پیش از ظهر دوشنبه طی بازدید میدانی وضعیت و روند اجرای عملیات تکمیلی پروژه تالار بزرگ قرآن و مرکز همایش های بین الملل شهرداری را مورد بررسی قرار دادند.

رضا غلامی خجسته در این بازدید ضمن تقدیر و تشکر از زحمات و تلاش دست اندرکاران احداث تالار بزرگ قرآن و مرکز همایش های بین المللی شهرداری همدان اظهار داشت: این تالار ظرفیت بسیار مناسب و بی نظیری برای برگزاری مراسم و همایش های بین المللی در غرب کشور است.

غلامی خجسته با بیان اینکه مساحت تالار بزرگ قرآن ۱۱ هزار متر مربع است، اضافه کرد: پروژه تالار بزرگ قرآن مجموعه ای فرهنگی است که در ۱۴ هزار متربع زیربنا و در ۳ طبقه با ۸ سالن برای جلسات و کنفرانس، ۲۱ کلاس آموزشی و اداری و نیز سالن های آمفی تئاتر، نمازخانه، کتابخانه، قرائت خانه، سالن قرآنی و غذاخوری احداث شده است.

خجسته افزود: این ظرفیت بزرگ اگر مورد بهره‌برداری قرار گیرد می‌توان استفاده بسیاری از آن در راستای توسعه فرهنگی شهر و نیز مبارزه با تهاجم فرهنگی داشت.

وی با اشاره به ساخت راهروهای تالار قرآن اظهار داشت: این راهروها ظرفیت خوبی برای برگزاری ۱۴ نمایشگاه مختلف به طور همزمان دارد.

رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر همدان ادامه داد: سالن اصلی این مجموعه فرهنگی که در زیر گنبد قرار دارد در صورت تکمیل، ظرفیت هزار و ۲۰۰ نفر را دارد که با مجموع ظرفیت سالن های این پروژه دو هزار نفر ظرفیت ایجاد می شود که می تواند در غرب کشور بی نظیر باشد.

رضا غلامی خجسته اضافه کرد: استانهای غرب کشور می توانند از ظرفیت تالار بزرگ برای برگزاری مراسم و همایش های قرآنی، علمی و فرهنگی استفاده کنند.

خجسته عنوان کرد: سالن های مجموعه تالار بزرگ قرآن و مرکز همایش های بین المللی شهرداری همدان دارای ظرفیت دو هزار نفری است اما این مجموعه فاقد پارکینگ است و بر این اساس شهرداری باید زمینی در جوار این مرکز برای احداث پارکینگ تملک کرده و عملیات اجرایی آنرا در اولویت کاری قرار دهد.