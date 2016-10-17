قیمت کوئید در ایران ۳۰ میلیون تومان خواهد بود

به گزارش خبرنگار مهر، پیمان کارگر در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران از تولید خودروی کوئید در ایران با قیمتی حدود ۳۰ میلیون تومان خبر داد و گفت: احتمالا این خودرو را با ایران خودرو تولید خواهیم کرد؛ البته هدف ما رقابت است و به این دلیل با سایپا در این زمینه کار نمی کنیم.

مدیر منطقه خاورمیانه و هند رنو در پاسخ به سوال خبرنگار مهر افزود: گره خاصی در تولید کوئید با ایران خودرو وجود ندارد و هنوز بحث قیمتی با این خودروساز مطرح نشده است البته ممکن است که این خودرو را به صورت مستقل تولید کنیم.

آماده سازی خط تولید خودروهای جدید از بهمن

وی گفت که برنامه آماده‌سازی خطوط تولید محصولات جدید رنو در قالب قرارداد جوینت ونچر با ایدرو از بهمن ماه امسال آغاز می شود. پیمان کارگر در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا خرید شرکت بن‌رو سایپا برای اجرای این قرارداد نهایی شده است، افزود: واگذاری این شرکت ابتدا به پیشنهاد سایپا بوده و رنو نیز با بررسی‌های فراوان با این موضوع موافقت کرد.

وی گفت: بحث واگذاری بن‌رو بین سایپا و ایدرو همچنان در جریان است و پس از نهایی شدن آن طی دو ماه آینده، برنامه آماده سازی خطوط آغاز خواهد شد. کارگر افزود: طی ماه‌های گذشته تیم‌های کارشناسی رنو متشکل از حدود ١٠٠ نفر ابعاد مختلف شرکت بن‌رو را مورد بررسی قرار داده‌اند و در شرایط فعلی این شرکت از ظرفیت ٧٥هزار دستگاه خودرو در سال برخوردار است و طبق برنامه ما باید با سرمایه‌گذاری های جدید آن را به ١٥٠ هزار دستگاه برسانیم.

مدیر منطقه خاورمیانه و هند رنو تصریح کرد: برنامه تولید این شرکت در درازمدت ٣٠٠ هزار دستگاه در سال است که برای رسیدن به این هدف باید ظرفیت های جدید ایجاد کنیم. وی گفت: طبق برنامه قرار است جدیدترین نسل خودروهای داستر و سیمبل در قالب این قرارداد تولید شود که برای این هدف ساخت داخل ٦٠ تا ٨٠ درصدی و با برنامه صادرات ٣٠ درصدی در زنجیره جهانی رنو نیسان پیش بینی شده است.

کارگر افزود: رنو در حال حاضر با ٦٠ قطعه ساز ایرانی در قالب قرارداد B۹۰ همکاری می کند که برای توسعه فعالیت های جدید و قرارگرفتن در زنجیره جهانی تامین رنو نیسان تعداد آنها افزایش خواهد یافت. مدیرعامل رنوپارس در رابطه با برنامه تولید خودرو رنو کوئید در ایران گفت: به طور حتم این محصول در ایران تولید خواهد شد ولی با محصولی که در هند تولید می شود کاملا متفاوت بوده و منتظر تولید نمونه برزیلی این خودرو هستیم که از نظر ایمنی، کیفیت و امکانات تغییرات عمده ای خواهد داشت.

جزییات قرارداد جدید دولت با خودروسازان فرانسوی

کارگر ادامه داد: ایران یکی از بهترین کارخانه های شرکت رنو در دنیا خواهد شد و با انتقال تکنولوژی عملا تلاش خواهیم کرد تا به لحاظ استاندارد و کیفیت تولید، این کشور را به عنوان پایگاهی برای صادرات خودرو به سایر نقاط دنیا از جمله کشورهای حاشیه خلیج‌فارس کنیم.

وی خاطرنشان کرد: در قرارداد جوینت‌ونچری که میان سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و رنو به امضا رسید تلاش داریم تا شبکه فروش و خدمات پس از فروش گسترده‌ای را در ایران راه‌اندازی کنیم و حتی ممکن است نمایندگی‌هایی از دو خودروساز ایرانی نیز به این شبکه بپیوندند.

کارگر با بیان اینکه امضای قرارداد با سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران یک نوع گارانتی محسوب می‌شود، گفت: تمام هدف ما این است که بتوانیم این قرارداد را اجرایی کرده و موتورهای خودروهای جدیدی که قرار است در ایران تولید شود را بومی‌سازی کنیم.

وی افزود: تاسیس این جوینت ونچر به معنای قطع همکاری با ایران خودرو و سایپا نیست؛ ولی به وجود آمدن آن یک رقابت را ایجاد خواهد کرد که مثبت و کاملا سالم به نفع مصرف‌کنندگان ایرانی است.

نیسان در حال مطالعه سرمایه‌گذاری در ایران

قائم‌مقام رنو در ناحیه هند و خاورمیانه افزود: نیسان هنوز کار بر روی برنامه خود برای ورود به بازار ایران است و جوینت‌ونچر جدید بین رنو و سازمان گسترش در مورد نیسان هم مذاکراتی داشته است که چگونه فعالیت خود را در ایران شروع کند؛ اما به دلیل اینکه برنامه این کمپانی هنوز مشخص نیست نمی‌توان به صراحت در مورد جزییات آن اطلاع‌رسانی کرد، البته مسلما تصمیم برای همکاری با آن به عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت خواهد بود.

وی در خصوص قیمت‌گذاری خودروهای جدید رنو در ایران گفت: ما به سیاست و سازمان‌های موجود برای قیمت‌گذاری خودرو در ایران احترام می‌گذاریم و اگر این کشور قیمت‌گذاری را تحت سیستم خاصی انجام می‌دهد برای ما قابل احترام است و البته ما دخالتی در آن نداریم؛ اما هدف ما این است که تلاش کنیم تا قیمت خودرو را به مناسب‌ترین نحوه برای مردم تعیین کنیم.

کارگر ادامه داد: خدمات فروش و پس از فروش در ایران بسیار عقب است و باید تحول یابد و به همین منظور همکاری ما با دولت ایران این سیاست را پیش خواهد برد که ضعف‌های فروش و پس از فروش برطرف شود؛ البته شرط قرارداد هم این بود که فعالیت این خودروساز فرانسوی با دو خودروساز ایرانی حفظ شده و روند رو به بهبود را سپری کند.

وی گفت: ما می‌خواهیم ۱۵۰ تا ۳۰۰ هزار دستگاه خودرو در ایران تولید کنیم که باید موضوع فروش و خدمات پس از فروش آن به نفع مشتریان باشد و البته اگر در گذشته قطعات بی کیفیتی بر روی خودروهای رنو در برخی نمایندگی‌های این دو خودروساز نصب می‌شد، مسئولیتش با کمپانی فرانسوی نیست.

در دوران تحریم صددرصد موفق نبوده‌ایم

قائم‌مقام رنو در ناحیه هند و خاورمیانه در پاسخ به انتقادات مطرح شده در خصوص برخی فعالیت‌های این شرکت در دوران تحریم در ایران گفت: البته این کمپانی به صورت صددرصد در زمان تحریم در ایران موفق نبود و ما نتوانستیم کاری را که می‌خواستیم انجام دهیم، دلیل اصلی اش هم تحریم بود؛ اما به هر حال در بازار ماندیم و خود را برای برنامه پس از تحریم آماده کردیم. این در شرایطی است که اکنون باید تولید خود را به ۵۰۰ تا ۷۰۰ دستگاه در روز برسانیم در حالی که برخی روزها در دوران تحریم تولید ما به ۵۰ دستگاه در روز نیز رسید.

وی ادامه داد: تصمیم ما این است که شرایط قبلی حضور خود در ایران را بهبود بخشیم و البته برای آن باید زحمت بکشیم و البته دلیلی ندارد چون صددرصد در زمان تحریم موفق نبودیم از بازار ایران کنار می رویم، بلکه باید فرصت داد تا همه خودروسازان و از جمله رنو در ایران کار کنند، چرا که نباید خودروسازان فرانسوی، کره‌ای، ژاپنی، آلمانی و حتی ایرانی را به دلیل عدم موفقیت کنار زد، مگر می خواهیم با دوچرخه رفت و آمد کنیم؟

کارگر ادامه داد: دلیل ورشکستگی برخی خودروسازان خارجی از جمله جنرال‌موتورز یا فیات، کاهش ۱۰ درصدی فروش بود، در حالی که به نظر می‌رسد در شرایط تحریم به خودروسازان ایرانی هم فشار زیادی وارد شد و البته برخی شرکای خارجی‌شان هم ماندند و برخی دیگر ایران را ترک کردند. به همین دلیل خودروسازان داخلی توان تولید به اندازه ظرفیت خود را نداشتند و بر این اساس نتوانستند قیمت فروش برخی محصولات را واقعی کنند. بنابراین اکنون وقت آن رسیده که به دنبال رقابت رفته و به مشتری حق انتخاب بدهیم.

قطعات را تا ۸۰ درصد داخلی سازی می‌کنیم

کارگر گفت: هدف ما رسیدن به داخلی‌سازی قطعات خودروهای تولیدی به ۶۰ تا ۸۰ درصد است به نحوی که هم اکنون داخلی سازی بر روی خودروی تندر ۹۰ معادل ۶۰ درصد و در مورد ساندرو معادل ۴۰ درصد است ولی برنامه داریم تا این رقم را هم به ۶۰ درصد افزایش دهیم البته بر روی خودروهای جوینت ونچر تا ۸۰ درصد داخلی سازی را پیاده خواهیم کرد اما بستگی به تعداد تولید و اقتصادی بودن نحوه تولید ما هم دارد.

وی گفت: دلیلی ندارد در حالی که همکاری ما با ایران خودرو و سایپا به عنوان دو خودروساز ایرانی ادامه دارد یک خودروساز خصوصی و شریک سومی را اضافه کنیم بلکه باید در مهندسی قطعه سازی، تولید و خدمات پس از فروش سرمایه گذاری انجام داده و ظرفیت خود را به شدت بالا ببریم.

واگذاری بن‌رو تا یک ماه آینده نهایی می شود

کارگر با تاکید بر اینکه واگذاری بن‌رو به شرکت رنو پیشنهاد سایپا بود گفت: تیمی متخصص با ۱۰۰ نفر از کارشناسان خبره رنو این شرکت را بررسی کردند و بر همین اساس به این نتیجه رسیدند که به عنوان بخشی از آورده قرارداد جوینت ونچر آن را از طرف ایرانی بپذیرند اما کار واگذاری نهایی تا یک ماه آینده به سرانجام خواهد رسید و از بهمن ماه کار آماده سازی خودروها را آغاز خواهیم کرد.

وی تاکید کرد: بن‌رو بهترین کارخانه دنیا در زمین نیست ولی یکی از کارخانه هایی است که در آن اقدامات زیادی می توان انجام داد و البته سرمایه گذاری سنگینی هم می خواهد، این در شرایطی است که ظرفیت این کارخانه ۷۵ هزار دستگاه خودرو در سال است و البته کف تولیدی که ما در ایران در نظر گرفته ایم ۱۵۰ هزار دستگاه تا ۳۰۰ هزار دستگاه است.

بحث پرداخت غرامت از سوی رنو مطرح نیست

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر پرداخت غرامت از سوی رنو به ایران بابت دوران تحریم گفت: ما ایران را ترک نکرده بودیم و همواره کنار مشتری قرار گرفتیم بنابراین نباید غرامتی پرداخت کنیم و البته مساله پرداخت غرامت هم از ابتدا مطرح نبوده است، بلکه خودروسازانی که ایران را ترک کردند مسلما باید غرامت بپردازند.

به گفته کارگر دولت فرانسه نهایت همکاری را برای ماندگاری شرکت رنو در ایران انجام داد و علیرغم فشار برخی گروه های تندرو و یهودی در دوران تحریم به این شرکت اما ایران را ترک نکردیم.

وی خاطرنشان کرد: قرار نیست نسل قبلی خودروهای تولیدی رنو در ایران ساخته شوند بلکه نسل جدید این خودروها در ایران تولید خواهند شد که هنوز در هیچ جای دنیا تولید نشده اند و البته اگر ما بخواهیم از ایران به سایر کشورهای دنیا صادرات داشته باشیم باید نسل جدید خودروهای خود را تولید کنیم.