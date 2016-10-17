  1. استانها
  2. فارس
۲۶ مهر ۱۳۹۵، ۱۳:۲۱

مدیرکل بهزیستی استان فارس خبرداد:

۴۰ درصد فارغ التحصیلان نابینای فارس بیکار هستند

۴۰ درصد فارغ التحصیلان نابینای فارس بیکار هستند

شیراز- مدیرکل بهزیستی استان فارس گفت: بیش از ۴۰ درصد از تحصیل کرده های نابینای ما بیکار و بیش از ۳۰ در صد نیز فاقد مسکن هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی موسوی ظهر دوشنبه در مراسمی که به مناسبت روز جهانی عصای سفید توسط سازمان بهزیستی فارس برگزار شد گفت: روز جهانی عصای سفید از صفای دل نابینایان خبر می دهد و به عنوان پرچمی شناخته می شود تا به جامعه یاد آور شود تا با چشمانی باز به دنیای اطراف خود بنگرند و قدرت خالق خود را نظاره گر باشند.

مدیر کل بهزیستی استان فارس گفت: در استان فارس ۴۵ هزار نفر دچار اختلالات کم بینایی و نابینایی هستند که از این آمار ۱۶ هزار نفر در کمیسیون های بهزیستی به عنوان کم بینای شدید و نابینا شناخته شده اند.

موسوی یاد آور شد: بهزیستی کودکان ۳ تا ۶ سال را غربال می‌کند تا در جامعه شاهد معلولیت نباشیم.

وی با اشاره به موضوع اشتغال معلولین با بیان اینکه ما باید توانمندی های نابینایان را در نظر داشته باشیم و از آنان استفاده کنیم گفت: در حال حاضر ۱۰ درصد جامعه را معلولین تشکیل می دهند اما متاسفانه ما باید شاهد این باشیم که اشتغال معلولین در سطح سه درصد نیز محقق نشده و یک معلول نمی تواند در بسیاری از شغل ها مانند قضاوت و غیره حضور داشته باشد.

مدیر کل بهزیستی استان فارس گفت: بیش از ۴۰ درصد از تحصیل کرده های نابینای ما بیکار و بیش از ۳۰ در صد نیز فاقد مسکن هستند.

موسوی یاد آورشد: بر اساس قانون حمایت از معلولان باید ۳۰ درصد از اماکن و معابر مناسب سازی شود و همچنین در تمامی فعالیت های عمرانی جدید نیز به معلولین توجه شود اما متاسفانه این مهم نادیده گرفته می شود.

وی تاکید کرد: ما باید به پیشرفت های کشور های توسعه یافته در این زمینه توجه داشته باشیم که امکانات توان بخشی قابل توجهی در اختیار نابینایان قرار داده اند و ما از بسیاری از آیتم های جهانی عقب هستیم که جای تفکر دارد.

مدیر کل بهزیستی استان فارس گفت: ما نیاز به تشکل جامع استانی برای پیگیری در خواست های نابینایان در استان فارس داریم و بهزیستی استان تصمیم دارد این تشکل را به زودی بنا کند.

موسوی با بیان اینکه بهزیستی یک سازمان محدود است تصریح کرد: سازمان بهزیستی استان فارس از مشکلات نابینایان آگاه است اما برای رفع مشکلات نابینایان ناز به یاری همه جامعه هستیم.

کد مطلب 3797999

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدترین ها