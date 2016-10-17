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۲۶ مهر ۱۳۹۵، ۱۳:۲۲

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان زنجان خبر داد:

اشتغال‌آفرینی برای بالغ بر ۱۵ هزار نفر در حوزه حمل و نقل جاده ای

اشتغال‌آفرینی برای بالغ بر ۱۵ هزار نفر در حوزه حمل و نقل جاده ای

زنجان-مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان زنجان گفت: برای بالغ بر ۱۵ هزار نفر در حوزه حمل و نقل جاده ای در استان زنجان اشتغال‌آفرینی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج دست نشان ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود :با توجه به اینکه سهم بخش حمل و نقل جاده‌ای از کل جابجایی‌ها در کشورمان حدود ۹۰ درصد است تقویت نگاه علمی تر  به بخش های  مختلف در حوزه حمل و نقل جاده‌ای اهمیت بسیار فراوانی دارد.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان زنجان  تصریح کرد: دراستان زنجان بیش از ۴۵۰۰ دستگاه ناوگان باری وجود دارد که این میزان برای بالغ بر ۶۶۰۰ نفر اشتغال ایجاد کرده است . همچنین دربخش حمل ونقل عمومی مسافرنیز تعداد ناوگان عمومی استان بیش از یک هزارو ۱۰۰ دستگاه است ودراین بخش نیزبالغ بر دوهزارراننده فعال هستند .

دست نشان با اشاره به اشتغال آفرینی غیرمستقیم حوزه حمل ونقل عمومی برای استان بیان داشت : اهمیت بخش حمل و نقل به اندازه‌ای است که امروزه برای ارزیابی رشد و توسعه اقتصادی درهرمنطقه ، میزان اشتغال و ارزش افزوده بخش حمل و نقل را به‌عنوان یکی از مهمترین معیارهای ارزیابی در نظر می‌گیرند.

وی ادامه داد: به‌طورکلی هر وسیله نقلیه سنگین برای دو نفر اشتغال و نیمه سنگین و سبک برای یک نفر اشتغال به‌صورت مستقیم ایجاد می‌کنند و بیش از سه برابر هم به‌صورت غیر مستقیم در مجتمع‌های خدماتی رفاهی بین راهی ،مراکز معاینه فنی ، مراکز امداد خودرو جاده ای ، نگهداری ازسیستم های حمل ونقل هوشمند اشتغال آفرینی به همراه دارد.

کد مطلب 3798000

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