به گزارش خبرنگار مهر، ایرج دست نشان ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود :با توجه به اینکه سهم بخش حمل و نقل جادهای از کل جابجاییها در کشورمان حدود ۹۰ درصد است تقویت نگاه علمی تر به بخش های مختلف در حوزه حمل و نقل جادهای اهمیت بسیار فراوانی دارد.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان زنجان تصریح کرد: دراستان زنجان بیش از ۴۵۰۰ دستگاه ناوگان باری وجود دارد که این میزان برای بالغ بر ۶۶۰۰ نفر اشتغال ایجاد کرده است . همچنین دربخش حمل ونقل عمومی مسافرنیز تعداد ناوگان عمومی استان بیش از یک هزارو ۱۰۰ دستگاه است ودراین بخش نیزبالغ بر دوهزارراننده فعال هستند .
دست نشان با اشاره به اشتغال آفرینی غیرمستقیم حوزه حمل ونقل عمومی برای استان بیان داشت : اهمیت بخش حمل و نقل به اندازهای است که امروزه برای ارزیابی رشد و توسعه اقتصادی درهرمنطقه ، میزان اشتغال و ارزش افزوده بخش حمل و نقل را بهعنوان یکی از مهمترین معیارهای ارزیابی در نظر میگیرند.
وی ادامه داد: بهطورکلی هر وسیله نقلیه سنگین برای دو نفر اشتغال و نیمه سنگین و سبک برای یک نفر اشتغال بهصورت مستقیم ایجاد میکنند و بیش از سه برابر هم بهصورت غیر مستقیم در مجتمعهای خدماتی رفاهی بین راهی ،مراکز معاینه فنی ، مراکز امداد خودرو جاده ای ، نگهداری ازسیستم های حمل ونقل هوشمند اشتغال آفرینی به همراه دارد.
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