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۲۶ مهر ۱۳۹۵، ۱۳:۳۴

فرمانده انتظامی شهرستان بهار خبر داد:

توقیف یک میلیارد و ۳۳۳ میلیون ریال لوازم آرایشی قاچاق در بهار

توقیف یک میلیارد و ۳۳۳ میلیون ریال لوازم آرایشی قاچاق در بهار

بهار- فرمانده انتظامی شهرستان بهار از توقیف ۶ محموله البسه و لوازم آرایشی قاچاق و غیربهداشتی به ارزش یک میلیارد و ۳۳۳ میلیون ریال در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ بزرگعلی نوری در گفت‌وگو با مهر از توقیف ۶ محموله البسه و لوازم آرایشی قاچاق و غیر بهداشتی به ارزش یک میلیارد و ۳۳۳ میلیون ریال در این شهرستان خبر داد.

وی عنوان کرد: در راستای مبارزه همه جانبه با پدیده شوم قاچاق کالا، از ابتدای ماه محرم با اجرای طرح های ارتقای امنیت اجتماعی، مبارزه با کالای قاچاق و کنترل محورهای مواصلاتی انتظامی شهرستان بهار، ۶ محموله قاچاق در محورهای مواصلاتی این شهرستان توقیف شد.

وی افزود: در بازرسی از خودروهای حامل بار قاچاق ۲۳۶۰ ثوب البسه، تعداد ۱۲۳۵ قلم انواع لوازم آرایشی، ۲ دستگاه رایانه، ۴ حلقه لاستیک خودرو خارجی قاچاق که از استانهای غربی برای ورود به بازار داخل کشور بارگیری شده بود، کشف شد.

وی با اشاره به دستگیری ۹ قاچاقچی کالا در این راستا اظهار داشت: متهمان پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی اعزام و کالاهای قاچاق به اداره گمرک استان همدان تحویل شدند.  

سرهنگ نوری با تشکر از مردم شهرستان بهار که با پلیس تعامل دارند، گفت: مردم باید در صورت برخورد با موارد مشکوک سریعاً از طریق سامانه فوریتهای پلیسی ۱۱۰ نزدیکترین یگان انتظامی را مطلع کنند.

کد مطلب 3798007

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