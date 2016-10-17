بازرگانی محصولات کشاورزی تولیدی اردبیل نیازمند حمایت است

به گزارش خبرنگار مهر، عدیل سروی ظهر دوشنبه در جلسه بررسی راهکارهای توسعه صادرات کشاورزی اردبیل تصریح کرد: به دلیل اینکه بازرگانی محصولات کشاورزی استان با ضعف هایی مواجه است، فروش تولیدات با مشکل مواجه میشود.
وی افزود: به عنوان مثال تجربه فروش محصول سیبزمینی نشان میدهد لازم است در خصوص بازرگانی محصولات تدابیر جدی اتخاذ شود.
رئیس جهاد کشاورزی استان ضرورت دیگر توسعه کشاورزی استان را کاهش نرخ بهره تسهیلات کشاورزی دانست و تأکید کرد: نرخ ۱۸ درصد سرسامآور است و نمیتوان با این نرخ انتظار توسعه داشت.
وی با بیان اینکه نرخ بالای تسهیلات حتی به تهدید طرحهای کشاورزی تبدیل شده است، افزود: لازم است به دلیل اینکه استان اردبیل یک استان کشاورزی است این نرخ کاهش یابد.
سروی همچنین خواستار پرداخت به موقع مطالبات کشاورزان شد و افزود: به عنوان مثال مطالباتی در بیمه و خرید تضمینی به قوت خود باقی است که لازم است اقدام عاجل صورت گیرد.
وی با تأکید به اینکه بخشی از دغدغه کشاورزی استان تأمین منابع آبی است، تخصیص زودهنگام حق آبه اردبیل از رود قزلاوزن را خواستار شد.
رئیس جهان کشاورزی استان افزود: علاوه بر این تخصیص حق آبه باقیمانده پایاب سد خداآفرین و اجرایی شدن عملیات انتقال آب از دریاچه نئور برای تدارک منابع آبی جدید ضروری است.
وی به ضرورت تعیین تکلیف شبکههای آبرسانی و سدهای معیشتی نیز تأکید کرد و گفت: علاوه بر این همکاری دستگاهها در ترویج الگوهای جدید کشت ضروری است.
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