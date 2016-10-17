به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل تیرانداز ظهر دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه استان، اظهار کرد: هفدهمین دوره مسابقات ملی مهارت با هدف شناسایی جوانان نخبه مهارتی کشور از دوم تا پنجم آبان به میزبانی استان البرز در مرکز تربیت مربی کرج برگزار می‌شود که ۹ مرد و دو زن از گلستان در این مسابقات شرکت خواهند کرد.

وی با بیان اینکه ۱۱ نماینده گلستان در مسابقات ملی مهارت پس از گذراندن آزمون‌های شهرستانی و استانی انتخاب شدند، افزود: در آزمون شهرستانی که اردیبهشت ماه برگزار شد، ۹۵۰ نفر واجد شرایط در ۲۹ حرفه شرکت کردند که ۱۷۸ نفر در ۱۸ حرفه به مرحله استانی راه یافتند.

تیرانداز ادامه داد: آزمون استانی مردادماه در هفت حوزه برگزار شد که در این مرحله پس از ارزیابی کارشناسان و مربیان مربوطه در هر رشته، نفرات برگزیده مشخص و برنامه آماده سازی مهارتی آنها برای اعزام به هفدهمین دوره مسابقات ملی مهارت آماده شد.

وی تصریح کرد: ۱۱ عضو تیم منتخب استان گلستان در مسابقات ملی مهارت در حرفه‌های آشپزی، تاسیسات الکتریکی، تبرید و تهویه، جوشکاری، خیاطی (فناوری مد)، ساخت و تولید تیمی، طراحی وب، فناوری طراحی گرافیک و راهکارهای نرم افزاری برای تجارت هستند.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای گلستان با اشاره به اهداف برگزاری مسابقات ملی مهارت، گفت: ارتقای فرهنگ مهارت آموزی میان جوانان، معرفی آموزش‌های مهارتی و اهمیت نقش آن در توسعه اقتصاد به عموم مردم و جلب نظر مسئولان، بنگاه‌های اقتصادی، صنایع و صنوف برای مشارکت هر چه بیشتر در اجرای مسابقات ملی مهارت، ایجاد فرصتی مناسب برای تبادل اطلاعات فنی و تجارب حرفه‌ای، شناسایی و معرفی افراد ماهر و نخبه به صنایع و بنگاه‌های اقتصادی و فراهم نمودن فرصت مناسب برای رقابت سالم میان جوانان کشور از جمله اهداف برگزاری مسابقات ملی مهارت است.

تیرانداز خاطرنشان کرد: برگزیدگان نهایی شانزدهمین و هفدهمین دوره مسابقات ملی مهارت پس از شرکت در اردوهای آماده سازی و گزینش نهایی در چند رشته منتخب به چهل و چهارمین دوره مسابقات جهانی مهارت که در سال ۲۰۱۷ به میزبانی امارات در شهر ابوظبی برگزار می‌شود، اعزام خواهند شد.

وی یادآور شد: علی درویشی کارآموز گلستانی و دارنده مدال طلای شانزدهمین دوره مسابقات ملی مهارت در حال آماده سازی برای انتخاب نهایی مسابقات جهانی است، البته داود قجه زاده جوان شایسته روستای پنج پیکر شهرستان بندرترکمن نیز در رشته جوشکاری در چهل و سومین دوره مسابقات جهانی مهارت که سال ۲۰۱۵ در برزیل برگزار شد، حضور داشت.

اختراع آشکارساز سرقت سیم و ترانس برق توسط کارآموز مینودشتی

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای گلستان از اختراع جالب کارآموز مینودشتی خبر داد و گفت: این کارآموز مینودشتی موفق به اختراع آشکارساز سرقت سیم و ترانس برق شده که در صورت پیدا شدن حامی مالی قابلیت تبدیل شدن به محصول را دارد.

تیرانداز افزود: اختراع این جوان مینودشتی در پانزدهمین دوره نمایشگاه بین المللی لوازم و تجهیزات پلیسی، ایمنی و امنیتی که در تهران در حال برگزاری بوده به نمایش در آمده است.

وی با اشاره به افتخارات کارآموزان گلستانی در سه سال گذشته، یادآور شد: جوانان گلستانی طی سال‌های ۹۲ تا ۹۴ موفق به کسب دو مدال طلا، سه مدال نقره، سه مدال برنز و ۱۵ دیپلم افتخار در مسابقات ملی مهارت شدند و گلستان در این زمینه میان ۱۰ استان برتر کشور قرار دارد.