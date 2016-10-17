قتل فروشنده مواد مخدر به خاطر گرانفروشی

به گزارش خبرنگار مهر ساعت ۲۲:۳۰ شنبه شب، از طریق مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ وقوع یک فقره مجروحیت منجر به فوت در درمانگاه رازی به کلانتری۱۵۷ مسعودیه اعلام شد.

با حضور مأموران کلانتری در محل و انجام بررسی های اولیه مشخص شد فردی به هویت "حسن . ۳۸ساله بر اثر ضربات چاقو به گردن و شانه ی راست به قتل رسیده است.با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع "قتل عمـد" و به دستور بازپرس شعبه ششم دادسرای امور جنایی ، پرونده برای رسیدگی در اختیار اداره دهم ویژه قتل پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.

کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی در همان تحقیقات اولیه اطلاع پیدا کردند که مقتول طی درگیری در پارک پمپ بنزین واقع در منطقه مسعودیه به قتل رسیده است.

کارآگاهان با مراجعه به محل درگیری، ضمن شناسایی تعدادی از شاهدان صحنه درگیری و انجام تحقیقات تکمیلی اطلاع پیدا کردند که مقتول در زمینه خرید و فروش موادمخدر فعالیت داشته و شب حادثه در داخل پارک با احدی از خریداران مصرف کنندگان موادمخدر به نام محمد ۴۴ ساله درگیر، در ادامه بر سر قیمت فروش موادمخدر از نوع شیشه با این شخص درگیر و نهایتا با ضربات متعدد چاقو توسط محمد به قتل رسانده است.

در ادامه رسیدگی به پرونده، کارآگاهان اطلاع پیدا کردند که متهم پرونده از مجرمان سابقه دار در زمینه سرقت و موادمخدر است و در خانه ای مجردی در منطقه مسعودیه زندگی می کند. با شناسایی محل زندگی او و در در مراجعه کارآگاهان به این محل مشخص شد که قاتل همزمان با ارتکاب جنایت از این محل نیز متواری شده است.

در ادامه و با همکاری مأموران کلانتری ۱۵۷ مسعودیه ، محل های تردد محمد در این منطقه شناسایی و سرانجام در حالی که طی این مدت به صورت بلامکان و کارتن خواب شده بود ،او را در ساعت ۲۲ شب گذشته دستگیر و به اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل کردند.

متهم پس از انتقال به اداره دهم صراحتا به ارتکاب جنایت اعتراف و در اظهاراتش به کارآگاهان گفت: برای خرید مواد نزد مقتول در پارک رفتم اما بر خلاف هر روز، اینبار درخواست پول بیشتری برای فروش مواد کرد. میزان پول درخواستی از سوی مقتول را نداشتم؛ از او خواهش کردم تا مواد مورد نیازم را به همان قیمت گذشته به من بفروشد اما او قبول نکرد و در ادامه ، با هم درگیر شدیم. با شدید شدن درگیری، با چاقویی که همراه داشتم چندین ضربه به سمت وی پرتاب کرده و پس از آن به سرعت از محل متواری شدم.

سرهنگ کارآگاه حمید مکرم، معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ، با اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت: متهم صبح دیروز به شعبه ششم بازپرسی دادسرای ناحیه ۲۷ تهران اعزام و بازپرس محسن مدیر روستا با صدور قرار بازداشت موقت ، متهم را برای انجام تحقیقات تکمیلی در اختیار اداره دهم ویژه قتل پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار داد.