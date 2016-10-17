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۲۶ مهر ۱۳۹۵، ۱۵:۰۰

معاونت آموزش متوسطه آموزش و پرورش قم خبر داد:

برگزاری دوره‌های آموزشی برای ۳۰۰هزار نفر از اولیای دانش آموزان قم

برگزاری دوره‌های آموزشی برای ۳۰۰هزار نفر از اولیای دانش آموزان قم

قم - معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان قم گفت: بیش از ۳۰۰ هزار نفر از اولیای دانش آموزان قم با شرکت در دوره‌های آموزشی با نکات تعلیم و تربیتی آشنا شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا یاری قبل از ظهر دوشنبه در دیدار با آیت الله العظمی علوی گرگانی به در پیش بودن هفته اولیا و مربیان اشاره و با بیان اینکه اولیا و مربیان به عنوان دو بال برای پرواز دانش آموزان هستند، گفت: این دو می‌توانند با همراهی یکدیگر شرایط خوبی را برای تعلیم و تربیت نوجوانان فراهم کنند.

وی به همکاری خوب و مثبت اولیا و مربیان در آموزش و پرورش قم اشاره و ابراز کرد: فعالیت‌های خوبی در زمینه‌های مختلف با محوریت اولیای دانش آموزان صورت گرفته است.

معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان قم به برگزاری دوره‌های آموزشی ویژه خانواده دانش آموزان اشاره و ابراز کرد: بیش از ۳۰۰ هزار نفر از اولیای دانش آموزان در قالب دوره‌های آموزشی با مسائل مختلف تعلیم و تربیت آشنا شدند.

وی بیان کرد: در راستای ارتقاء سرانه مطالعه نیز برنامه‌هایی برای کتابخوانی برگزار شد و از طرفی دیگر ۵ هزار نفر از خانواده‌ها اشتراک مجله پیوند هستند که این مجله در زمینه نکات آموزشی و تربیتی فعالیت می‌کند.

یاری در ادامه بیان کرد: در راستای حمایت از دانش آموزان بی بضاعت و کم بضاعت هم ۲۰ هزار دانش آموز در قم مورد حمایت انجمن اولیا و مربیان قرار گرفته‌اند.

کد مطلب 3798020

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