بانوان شاغل به سلامت روحی و جسمی خود توجه کنند

به گزارش خبرنگار مهر، سید حبیباله موسویبهار ظهر دوشنبه در همایش بزرگ سلامت زنان شاغل با بیان شعار امسال هفته ملی سلامت بانوان با عنوان «زنان شاغل، سلامت زنان و جامعه سالم»، حضور بانوان در نیمی از مشاغل کشور را نشاندهنده توانایی این قشر دانست که نیازمند اختصاص امکانات و فضای مناسب به منظور استفاده از قابلیت آنان است.
وی افزود: شرایط خاص فرهنگی، اجتماعی و جغرافیایی و شیوع بیماریهای مزمن، ناتوانیهای جسمی، مشکلات روحی بخصوص افسردگی، مشکلات مفاصل و اسکلت و پوکی استخوان و انواع سرطان در زنان به عنوان ستون اصلی خانواده میطلبد تا بیش از پیش و با توجه ویژه به آنان، از وقوع این مشکلات پیشگیری کرد.
موسویبهار وجود استرس در زنان شاغل را بیشتر از زنان خانهدار دانست و با بیان اینکه تحمل هزینههای جسمی و روانی بیماری از هزینه اقتصادی آن بالاتر است، تأمین سلامت زنان را از اساسیترین موارد برشمرد.
وی با تأکید بر حساسسازی و اطلاعرسانی در این مورد، از آنان خواست تا بیش از پیش به سلامت جسم و روان خود توجه داشته باشد تا با پیشگیری از ابتلا به ناتوانیها بتوانند از حداکثر توان خود برای حضور در خانواده، تربیت فرزندان و ایفای نقش اجتماعی برخوردار باشند.
وی با بیان اینکه ارائه خدمات و راهنماییهای شایسته توسط دانشگاه با استفاده از نظرات حوزههای تخصصی، فوق تخصصی، غیر پزشکی و کارشناسیهای مختلف از وظایف مهم است، افزود: این اقدامات با هدف حمایت از زنان در خانواده و اجتماع و دستیابی به جامعه و فرزندان سالم و ایفای نقش اجتماعی آنان انجام میشود.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان با تأکید بر اهمیت برگزاری همایشها و کارگاههای آموزشی برای زنان، از جامعه زنان خیّر استان خواست برای بهبود فضای فیزیکی مرکز آموزشی درمانی فاطمیه به عنوان مرکز ارائه دهنده خدمات تخصصی به زنان، همت کنند.
وی ابراز امیدواری کرد: با راهاندازی بیمارستان جامع زنان با ۲۰۰ تخت و ارائه تخصصهای مورد نیاز برای زنان، شاهد ارتقای کیفیت خدمات و گسترش آن در استان باشیم.
موسویبهار تدوین بستههای آموزشی پیشگیرانه به منظور آگاهیرسانی به بانوان در خصوص دوران پیش از یائسگی و دوران پس از یائسگی و مشکلات این دوران را خواستار شد و با توجه به کمبود نیروی متخصص زنان، بر ایجاد رشتههای میانرشتهای با حضور ماماها و پرستاران با هدف ارائه مشورت و مراقبتهای لازم تأکید کرد.
رئیس دانشگاه در حاشیه این همایش از غرفههای دایر شده توسط انجمنهای حوزه سلامت بازدید کرد.
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