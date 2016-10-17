دمای هوای شهرکرد به منفی۴ درجه رسید

مهرداد قطره در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه دمای هوای شهرکرد در حال حاضر به منفی۴ درجه سانتی گراد رسیده است، اظهار داشت: دمای شهرکرد مرکز استان چهارمحال و بختیاری طی روز های آینده نیز به پایین تر از این مقدار می رسد.

وی با اشاره به پیش بینی هوای استان چهارمحال و بختیاری، عنوان کرد: نقشه های پیش یابی هواشناسی بیانگر عبورامواج ضعیف طی سه روز آینده از فراز استان چهارمحال و بختیاری است.

مدیر کل هواشناسی استان چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: طی این مدت آسمان استان صاف تا کمی ابری، در برخی نقاط غبار رقیق و در بعد ازظهرها گاهی همراه با افزایش ابر و وزش شدید باد پیش بینی می شود.

وی ادامه داد: همچنان دمای هوای این استان روند کاهش نسبی دارد.