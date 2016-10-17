  1. سیاست
  2. دولت
۲۶ مهر ۱۳۹۵، ۱۳:۳۷

در سی‌ و دومین سفر استانی؛

روحانی دوم آبان به استان مرکزی می‌رود

روحانی دوم آبان به استان مرکزی می‌رود

جلسه هماهنگی سفر کاروان دولت تدبیر و امید به استان مرکزی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه هماهنگی سفر کاروان دولت تدبیر و امید به استان مرکزی برگزار شد. در این جلسه که روز دوشنبه با حضور وزرای نیرو، صنعت، معدن و تجارت، کشور، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، معاون رییس جمهوری در امور اجرایی، رییس سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری، رییس سازمان محیط زیست و استاندار استان مرکزی تشکیل شد، هر کدام از مسئولین گزارشی در حوزه مربوط به خود ارایه کردند و پس از تبادل نظر و بررسی های انجام شده، تصمیمات لازم برای رفع موانع و مشکلات و تسریع در توسعه هر بخش اتخاذ گردید.

آلودگی هوا و تلاش جدی برای مقابله با آن مهمترین موضوع جلسه بود که پس از گزارش رییس سازمان محیط زیست بر لزوم اقدامات لازم در این زمینه تاکید شد.

در جلسه هماهنگی سفر کاروان دولت تدبیر و امید به استان مرکزی همچنین پس از گزارشات ارایه شده توسط مسئولین مربوطه در حوزه های مختلف از جمله کشاورزی، نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی، طرح های آبرسانی ، احیای شهرک های صنعتی، راه و امور زیربنایی، گردشگری و حفاظت از ابنیه تاریخی و بهداشت و درمان استان ، تصمیمات لازم و اعتبارات متناسب به هر بخش اتخاذ گردید.

رییس جمهور قرار است دوم آبان ماه در قالب سفر کاروان تدبیر و امید به استان مرکزی سفر کند.

کد مطلب 3798028

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدترین ها