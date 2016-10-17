۱۰میلیاردریال کالای قاچاق دراراک توقیف شد/واژگونی خودرو بایک کشته

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه پلیس، یوسف سپهوند در این باره گفت: ماموران پلیس امنیت عمومی استان در تحقیقاتی از فعالیت یکی از متصدیان واحدهای صنفی در توزیع لوازم خانگی قاچاق مطلع شدند.

وی افزود: در روند تحقیقات تکمیلی، ماموران انتظامی انباری که این فرد برای نگهداری و توزیع کالاهای قاچاق مورد استفاده قرار می داد را در شهر اراک شناسایی کردند.

جانشین فرمانده انتظامی استان مرکزی خاطرنشان کرد: طی هماهنگی با دستگاه قضایی و در بازرسی از این انبار، دو هزار و ۴۴۸ عدد انواع سینک ظرفشویی قاچاق به ارزش تقریبی ۱۰ میلیارد ریال کشف شد.

سپهوند تصریح کرد: در این عملیات یک نفر دستگیر و برای برخورد قانونی به دستگاه قضایی معرفی شد.

کشف قطعات اوراق شده خودروهای سرقتی از منزل دزد حرفه ای

رئیس پلیس آگاهی استان مرکزی از کشف قطعات اوراق شده دو دستگاه خودروی پژوی سرقتی از منزل یک دزد حرفه ای در اراک خبر داد.

نورالدین حسینی در تشریح این خبر گفت: در پی وقوع سرقت دو دستگاه خودروی پژو در شهرستان اراک، بررسی موضوع در دستور کار پلیس استان قرار گرفت.

وی ادامه داد: سرانجام سارق سابقه داری در این خصوص شناسایی و با هماهنگی با دستگاه قضائی، طی عملیاتی غافلگیرانه دستگیر شد و در بازرسی از منزل وی تمامی قطعات اوراق شده دو خودروی سرقتی کشف شد.

رئیس پلیس آگاهی استان مرکزی یادآور شد: متهم پس از دستگیری به جرم خود مبنی بر سرقت دو فقره خودروی پژو و اوراق کردن قطعات آنها اعتراف کرده و پس از تشکیل پرونده قضایی برای سیر مراحل قانونی به دستگاه قضایی معرفی شد.

واژگونی خودرو در محور قدیم ساوه - همدان قربانی گرفت

واژگونی خودروی ام وی ام در محور قدیم ساوه - همدان یک کشته و دو مجروح برجای گذاشت.

در سانحه رانندگی شب گذشته بر اثر واژگونی یک دستگاه خودروی ام وی ام در کیلومتر ۴۲محور قدیم ساوه - همدان رخ داد، راننده خودرو به علت شدت جراحات وارده در صحنه تصادف، در دم جان سپرد و دو سرنشین دیگر آن نیز مجروح و توسط نیروهای امدادی به بیمارستان منتقل شدند.

علت این سانحه از سوی کارشناس تصادفات پلیس راه، عدم توجه به جلو از سوی راننده خودرو، به دلیل خستگی و خواب آلودگی عنوان شد.