۱.۴ تن پیاز زعفران قاچاق در فردوس کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ محمد هوشنگی گفت: مأموران انتظامی شهرستان فردوس هنگام گشت زنی در محور فردوس-بجستان به یک دستگاه وانت سایپا مشکوک شدند و به راننده خودرو دستور ایست دادند.

وی گفت: مأموران خودرو را متوقف و بازرسی کردند که در بازرسی از خودرو مقدار یک تن و ۴۰۰ کیلوگرم پیاز زعفران که بدون محوز حمل می‌شد کشف شد.

سرهنگ هوشنگی تصریح کرد: کارشناسان ارزش بار قاچاق کشف شده را ۳۵ میلیون ریال برآورد کردند که راننده خودرو به عنوان متهم با تشکیل پرونده به مراجع قانونی معرفی شد.