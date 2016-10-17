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۲۶ مهر ۱۳۹۵، ۱۳:۴۰

فرمانده انتظامی شهرستان فردوس :

۱.۴ تن پیاز زعفران قاچاق در فردوس کشف شد

۱.۴ تن پیاز زعفران قاچاق در فردوس کشف شد

بیرجند- فرمانده انتظامی شهرستان فردوس از کشف یک تن و ۴۰۰ کیلوگرم پیاز زعفران قاچاق در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ محمد هوشنگی گفت: مأموران انتظامی شهرستان فردوس هنگام گشت زنی در محور فردوس-بجستان به یک دستگاه وانت سایپا مشکوک شدند و به راننده خودرو دستور ایست دادند.

وی گفت: مأموران خودرو را متوقف و بازرسی کردند که در بازرسی از خودرو مقدار یک تن و ۴۰۰ کیلوگرم پیاز زعفران که بدون محوز حمل می‌شد کشف شد.

سرهنگ هوشنگی تصریح کرد: کارشناسان ارزش بار قاچاق کشف شده را ۳۵ میلیون ریال برآورد کردند که راننده خودرو به عنوان متهم با تشکیل پرونده به مراجع قانونی معرفی شد.

کد مطلب 3798034

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