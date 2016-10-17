اولین همایش ملی فرهنگ دانشگاهی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی، همایش ملی فرهنگ دانشگاهی و نهادینه‌شدن گفتمان علم برگزار می‌شود.

این همایش که از حمایت اداره کل مطالعات فرهنگی معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی و دیگر نهادها و سازمان‌ های مرتبط با حوزه فرهنگ و دانشگاه برخوردار است، بر اصالت کنش علمی اعضای جامعه دانشگاهی و نه القاب و عناوین آنها تاکید دارد.

ابعاد نظری و مفهومی فرهنگ دانشگاهی، بوروکراسی و فرهنگ سازمانی دانشگاه، ارزش‌ها و نگرش‌های دانشگاهیان، ارتباطات و تعاملات دانشگاهیان و دانشگاه و نهادینه ‌شدن گفتمان علم، محورهای این همایش یک روزه است. آخرین مهلت ارسال چکیده ۱۲ آبان ماه و زمان پایانی ارسال اصل مقالات ۵ آذر ماه اعلام شده است.

علاقه‌مندان می‌توانند برای ارسال مقالات و دریافت اطلاعات بیشتر به سایت همایش به نشانیhttp://acuu.ihss.ac.ir مراجعه کنند.