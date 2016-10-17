تیم فوتسال طرح و توسعه الوند برابر گیتی پسنداصفهان تن به شکست داد

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابت های هفته پنجم لیگ برتر فوتسال کشور، تیم طرح و توسعه سبز الوند برابر گیتی پسند اصفهان با نتیجه ۸ - ۲ شکست خورد.

این بازی در ورزشگاه یادگار امام شهر الوند برگزار شد.

تیم فوتسال طرح و توسعه سبز الوند با ۵ باخت در انتهای جدول قرار دارد.

باخت نماینده استان در لیگ دسته سه فوتبال کشور

در پایان بازی های هفته دوم رقابت های فوتبال دسته سه کشور تیم سرخ جامگان آریا قزوین برابر میزبان خود شهرداری ورامین با یک گل شکست خورد.

این بازی در ورزشگاه تختی ورامین برگزار شد.

نماینده استان در هفته اول این رقابت ها شرکت نکرد.

نماینده استان در مسابقات والیبال دسته اول کارگری کشور به مصاف حریفان می رود.

تیم نیرومحرکه قزوین به عنوان نماینده استان در مسابقات والیبال دسته اول قهرمانی کارگران کشور با حریفان مصاف می کند.

این رقابت ها با شرکت ۹ تیم و به میزبانی هیئت ورزش کارگران استان اصفهان در مجموعه ورزشی صفائیه برگزار می شود.

پایان صف آرایی بانوان فوتسالیست برابر روسیه

در دو بازی دوستانه تیم های ملی فوتسال بانوان ایران و روسیه برابر هم قرار گرفتند.

در بازی دور اول با تساوی ۳-۳ به پایان رسید و در بازی دوم نیز تیم روسیه با نتیجه ۵-۳ پیروز شد.

فاطمه اعتدادی ملی پوش قزوینی در این بازی ها یک گل زد و یک بار هم پاس گل داد.

آمنه محمودی مربی قزوینی هم عضو کادر فنی تیم ملی بانوان بود و بنفشه شهیدی داور استان هم به عنوان ناظر این بازی ها حضور داشت.

این بازی در تهران برگزار شد.