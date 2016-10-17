۵۲ اکیپ برق در طوفان غرب مازندران فعالیت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، نورالله درزی ظهر دوشنبه در آیین تجلیل از پیمانکاران شرکت توزیع برق غرب استان خاطرنشان کرد: این اکیپها به همراه هشت دستگاه وسیله نقلیه سنگین ازجمله بالابر و جرثقیل و همچنین ۳۸ وسیله نقلیه سبک از نخستین ساعات بروز طوفان و همراه و همگام با همکاران شرکت توزیع در اسرع وقت نسبت به پایداری شبکه و رفع خاموشیها اقدام کردند.
فرحزاد مدیرعامل شرکت در سخنانی، ضمن تقدیر از حضور بهموقع و زحمات تمامی پیمانکاران در بحران، اظهار داشت: پیمانکاران همواره یار و یاور شرکت توزیع بوده و در تمامی عرصهها در کوتاهترین زمان حضورداشتهاند که شایسته تقدیر است.
وی در ادامه خواستار تداوم همکاری پیمانکاران در تمامی زمینهها ازجمله احداث خطوط، وصول مطالبات، برق غیرمجاز و مواردی ازایندست شد.
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