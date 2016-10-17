جزئیات اتهام اختلاس در یکی از ادارات رابر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری استان کرمان، جواد طالبیان در خصوص خبر منتشر شده مبنی بر اختلاس در یکی از ادارات شهرستان رابر گفت: خبر منتشر شده از سوی ناحیه فرماندهی انتظامی این شهرستان در خصوص نحوه کشف و دستگیری متهم به نحو صحیح منتشر نشده است.

طالبیان اظهار کرد: تحقیقات اولیه در خصوص کشف بزه احتمالی توسط سازمان اداره کل بازرسی استان کرمان انجام پذیرفته و پس از آن پرونده برای رسیدگی به دادگاه عمومی رابر ارسال شده است.

وی با بیان اینکه پرونده هنوز در مرحله تحقیقات اولیه بوده و موضوع صرفاً در حد اتهام است، اعلام کرد: پلیس در کشف این بزه احتمالی نقشی نداشته است و پس از دستور مقام قضایی فقط پلیس اطلاعات و امنیت عمومی شهرستان رابر، متهم را احضار و تحقیقات مقدماتی بعدی را انجام و سپس به دادگاه اعزام کرده است.

رئیس دادگاه عمومی شهرستان رابر ادامه داد: در حال حاضر فرد دستگیر شده متهم به اختلاس یک میلیارد و ۳۷۱ میلیون ریالی است.

طالبیان تاکید کرد: بدیهی است اخبار تکمیلی پس از صدور تصمیم نهایی از سوی دادگاه عمومی شهرستان رابر از طریق روابط عمومی دادگستری کل استان کرمان به اطلاع عموم شهروندان خواهد رسید.